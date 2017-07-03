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Шоу монахов Шаолиня

Шоу монахов Шаолиня

3 декабря Тульская областная филармония представит зрителю уникальную возможность увидеть новую программу монахов монастыря Шаолинь «Shaolin Show», вошедших в книгу рекордов Гиннеса c самыми невероятными достижениями. На сцене развернется фантастическое выступление, где бойцы продемонстрируют свое виртуозное владение одной из самых древних техник «Кунг-Фу».

Древний монастырь Шаолинь стал настоящей иконой боевых искусств. С самого основания в 405 году на священной горе Сушань в центральном Китае это место веками было прибежищем монахов, пытавшихся объединить физическое совершенство с духовными достижениями. За свою многовековую историю наставники монастыря воспитали огромное количество непобедимых бойцов. Главное, чему они учат своих учеников в атмосфере испытаний, суровых тренировок и режиме самоограничений- оттачивать и развивать тайны боевых искусств «Ушу» и «Кунг-Фу», а главной особенностью таких учений является познание духовного начала и нанесение ударов не физической силой, а с помощью энергии.

В новом «Shaolin Show» выдающиеся мастера единоборств продемонстрируют удивительные и временами немыслимые трюки, осуществление которых достигается гигантским трудом и многочисленными изнурительными тренировками.

В абсолютно новой программе перед Вами выступят 30 лучших бойцов, прошедших особую подготовку. Они покажут невообразимые акробатические номера, связанные с риском для жизни. Удивительные приемы совершенного владения «искусством пальца», которое дает возможность пробивать любую преграду одним лишь пальцем, владение мечем, алебардой, шестом и цепями. Продемонстрируют фантастическую пластичность, выносливость и отсутствие восприимчивости к острым предметам.

Увидеть шоу покорившее миллионы зрителей по всему миру и окунуться в сакральную атмосферу древнего монастыря Вы сможете в ноябре этого года. Не упустите единственную возможность побывать на эксклюзивном выступлении величайших воинов.

Цена билета: 800−2200 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
3 декабря 2017, воскресенье
17:00
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