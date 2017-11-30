DV8 Physical Theatre

В рамках проекта «Театр. Жесткий диск» от арт-пространства «БАРАБАН» состоится спектакль известного британского физического театра DV8.

DV8 — очень известный британский физический театр, который возглавляет режиссер и хореограф: Ллойд Ньюсон (Lloyd Newson). Танцовщики современного танца собрались вместе в 1985 года и с тех пор было создано более 19 известных постановок и снято 5 фильмов, 4 из которых получили престижные кинопремии.

В стилистике театра преобладает радикальность, но при этом они остаются доступными для понимания и доносят свои идеи до самой разной аудитории.

Вход 100 Р.