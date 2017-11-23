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Иностранец

Иностранец

Страна:
Великобритания, Китай, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Мартин Кэмпбелл
  
Актеры:
Джеки Чан, Пирс Броснан, Майкл МакЭлхаттон, Кэти Льюнг, Чарли Мерфи, Орла Брэйди, Рэй Фиарон, Саймон Кунц, Рори Флек-Бирн, Пиппа Беннетт-Уорнер
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
114 мин
  
Бюджет:
$35 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,01
          
 

 

Лондонский бизнесмен китайского происхождения Цюань открывает ресторан в южной части города и с гордостью наблюдает за взрослением дочери, которая превращается в красивую молодую женщину. Но дочь и жена погибают в теракте, устроенном IRA. Видя, что власти не слишком рьяно разыскивают террористов, Цюань решает самостоятельно разыскать и уничтожить преступников.

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