Иностранец

Страна: Великобритания, Китай, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Актеры: Джеки Чан, Пирс Броснан, Майкл МакЭлхаттон, Кэти Льюнг, Чарли Мерфи, Орла Брэйди, Рэй Фиарон, Саймон Кунц, Рори Флек-Бирн, Пиппа Беннетт-Уорнер

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 114 мин

Бюджет: $35 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,01

Лондонский бизнесмен китайского происхождения Цюань открывает ресторан в южной части города и с гордостью наблюдает за взрослением дочери, которая превращается в красивую молодую женщину. Но дочь и жена погибают в теракте, устроенном IRA. Видя, что власти не слишком рьяно разыскивают террористов, Цюань решает самостоятельно разыскать и уничтожить преступников.