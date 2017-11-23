Иностранец
Страна:
Великобритания, Китай, 2017
Премьера:
в РФ 30.11.2017
Режиссер:
Мартин Кэмпбелл
Актеры:
Джеки Чан, Пирс Броснан, Майкл МакЭлхаттон, Кэти Льюнг, Чарли Мерфи, Орла Брэйди, Рэй Фиарон, Саймон Кунц, Рори Флек-Бирн, Пиппа Беннетт-Уорнер
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
114 мин
Бюджет:
$35 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,01
Лондонский бизнесмен китайского происхождения Цюань открывает ресторан в южной части города и с гордостью наблюдает за взрослением дочери, которая превращается в красивую молодую женщину. Но дочь и жена погибают в теракте, устроенном IRA. Видя, что власти не слишком рьяно разыскивают террористов, Цюань решает самостоятельно разыскать и уничтожить преступников.
Сегодня
|10:40
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|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
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|16:55
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|Алмаз Синема
|19:10
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|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Киносити
|23:40
|Киносити
Завтра
|10:40
|Киносити
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Киносити
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25
|Киносити
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2 декабря, суббота
|10:40
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3 декабря, воскресенье
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|14:40
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|23:40
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|23:40
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5 декабря, вторник
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|14:40
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|19:10
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6 декабря, среда
|10:40
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|14:40
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|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
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18:40
|Киносити
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10:40
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21:25
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:30
16:40
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:40
|Киносити
|
10:40
14:40
16:55
19:10
21:25
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16:40
20:50
2 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
18:40
|Киносити
|
10:40
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19:10
21:25
23:40
01:55
3 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:40
|Киносити
|
10:40
14:40
16:55
19:10
21:25
23:40
01:55
4 декабря, понедельник
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18:40
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|
10:40
14:40
16:55
19:10
21:25
23:40
5 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
18:40
|Киносити
|
10:40
14:40
16:55
19:10
21:25
23:40
6 декабря, среда
|Алмаз Синема
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18:40
|Киносити
|
10:40
14:40
16:55
19:10
21:25
23:40