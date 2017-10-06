Pixel Fest

Если ты считаешь, что комиксы стали частью твоей повседневной жизни, тебя захватывают красочные и динамичные иллюстрации, завораживают и манят космические сюжеты или ты только хочешь познакомиться с комикс-культурой — приходи на фестиваль комиксов.

Во время фестиваля планируются презентации и встречи с издателями, художниками, блоггерами, яркий и завораживающий косплей, конкурсы артов и фото-косплея, полнометражные показы, мастер-классы, игровая зона.

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