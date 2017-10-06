афиша
афиша
Регистрация
Pixel Fest

Pixel Fest

Если ты считаешь, что комиксы стали частью твоей повседневной жизни, тебя захватывают красочные и динамичные иллюстрации, завораживают и манят космические сюжеты или ты только хочешь познакомиться с комикс-культурой — приходи на фестиваль комиксов.

Во время фестиваля планируются презентации и встречи с издателями, художниками, блоггерами, яркий и завораживающий косплей, конкурсы артов и фото-косплея, полнометражные показы, мастер-классы, игровая зона.

Подробнее.

Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула, пр. Ленина, 20
2 декабря 2017, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.