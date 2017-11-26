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Она

Она

Страна:
Бельгия, Германия, Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 22.09.2016
 
Режиссер:
Пол Верховен
  
Актеры:
Изабель Юппер, Лоран Лафитт, Анн Косиньи, Шарль Берлинг, Виржини Эфира, Жюдит Магр, Кристиан Беркель, Йонас Блоке, Алис Исааз, Вимала Понс
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Сбор в мире:
$5 585 965,00
 
Сбор в России:
$182 651,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,58
          
 

Фильм Пола Верховена — участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2016. Мишель, состоятельная парижанка, владелица — на пару с подругой — крупной компании по разработке видеоигр, с мужем в разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А у Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в ее дом врывается мужчина в черном, избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Жуткая история пробуждает в ней идущие из детства психологические травмы и потаенные инстинкты, связанные с ее отцом — серийным убийцей, и в каждом из мужчин в своем окружении она начинает видеть насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции...

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