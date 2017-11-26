Страна: Бельгия, Германия, Франция, 2016

Премьера: в РФ 22.09.2016

Режиссер: Пол Верховен

Актеры: Изабель Юппер, Лоран Лафитт, Анн Косиньи, Шарль Берлинг, Виржини Эфира, Жюдит Магр, Кристиан Беркель, Йонас Блоке, Алис Исааз, Вимала Понс

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 130 мин

Сбор в мире: $5 585 965,00

Сбор в России: $182 651,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,58

Фильм Пола Верховена — участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2016. Мишель, состоятельная парижанка, владелица — на пару с подругой — крупной компании по разработке видеоигр, с мужем в разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А у Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в ее дом врывается мужчина в черном, избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Жуткая история пробуждает в ней идущие из детства психологические травмы и потаенные инстинкты, связанные с ее отцом — серийным убийцей, и в каждом из мужчин в своем окружении она начинает видеть насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции...