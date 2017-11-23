Дыши ради нас
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 30.11.2017
Режиссер:
Энди Серкис
Актеры:
Дайана Ригг, Клер Фой, Эндрю Гарфилд, Дин-Чарльз Чепмен, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Миранда Рэйсон, Хью Бонневилль, Роджер Эштон-Гриффитс, Джеймс Уилби
Жанр:
мелодрама, биографический
Продолжительноcть:
113 мин
Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь…
Сегодня
|12:00
|Киносити
|13:40
|ДКЖкино
|17:30
|Киносити
|19:30
|ДКЖкино
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:00
|Киносити
|13:40
|ДКЖкино
|17:30
|Киносити
|19:30
|ДКЖкино
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
13:40
19:30
|Киносити
|
12:00
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
Завтра
|ДКЖкино
|
13:40
19:30
|Киносити
|
12:00
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20