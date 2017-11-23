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Дыши ради нас

Дыши ради нас

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Энди Серкис
  
Актеры:
Дайана Ригг, Клер Фой, Эндрю Гарфилд, Дин-Чарльз Чепмен, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Миранда Рэйсон, Хью Бонневилль, Роджер Эштон-Гриффитс, Джеймс Уилби
  
Жанр:
мелодрама, биографический
  
Продолжительноcть:
113 мин
  

 

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь…

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