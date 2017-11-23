Дыши ради нас

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Энди Серкис

Актеры: Дайана Ригг, Клер Фой, Эндрю Гарфилд, Дин-Чарльз Чепмен, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Миранда Рэйсон, Хью Бонневилль, Роджер Эштон-Гриффитс, Джеймс Уилби

Жанр: мелодрама, биографический

Продолжительноcть: 113 мин

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь…