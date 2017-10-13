Если вы действительно хотите хорошо отдохнуть, окунуться в удивительный мир неподдельной донской казачьей культуры, услышать потрясающие своей красотой лирические казачьи песни и старинные романсы, увидеть картинки казачьей жизни, воплощённые в зажигательных плясках и шуточных миниатюрах, то концерт Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» — то, что для вас нужно!

Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» — единственный творческий коллектив в России, награждённый Наградным Крестом «За заслуги перед казачеством» IV степени и Почётным казачьим знаменем за выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации Донского казачьего фольклора и активное участие в сохранении и пропаганде самобытной казачьей культуры Донского края.

Каждая концертная программа коллектива изначально строится так, чтобы зритель не безучастно смотрел на всё происходящее на сцене, а вникал и вслушивался в каждое слово песни, в каждое движение в танце.

Билеты продаются в Центральном универмаге. Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.