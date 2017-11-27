Колобанга. Привет, Интернет!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 30.11.2017
Режиссер:
Александр Романец, Вячеслав Марченко
Актеры:
Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
86 мин
Коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Заполучив магический артефакт, они смогут обрести безграничную власть над обитателями Сети. В Колобанге — интернет-городке, в котором живут и работают смайлы — происходят подозрительные события. Распутать таинственный клубок берутся смелые друзья Челка, Колобок и Умник. Медлить нельзя: Антон запустил переустановку системы, в результате которой Колобанга и ее жители обречены на исчезновение. Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!
Сегодня
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Киносити
Завтра
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Киносити
2 декабря, суббота
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Алмаз Синема
|15:40
|Киносити
3 декабря, воскресенье
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Алмаз Синема
|15:40
|Киносити
4 декабря, понедельник
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Алмаз Синема
|15:40
|Киносити
5 декабря, вторник
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Алмаз Синема
|15:40
|Киносити
6 декабря, среда
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Алмаз Синема
|15:40
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
13:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
13:00
2 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
3 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
4 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
5 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
6 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
10:15
12:30
|Киносити
|
10:10
15:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00