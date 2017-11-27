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Колобанга. Привет, Интернет!

Колобанга. Привет, Интернет!

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Александр Романец, Вячеслав Марченко
  
Актеры:
Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Заполучив магический артефакт, они смогут обрести безграничную власть над обитателями Сети. В Колобанге — интернет-городке, в котором живут и работают смайлы — происходят подозрительные события. Распутать таинственный клубок берутся смелые друзья Челка, Колобок и Умник. Медлить нельзя: Антон запустил переустановку системы, в результате которой Колобанга и ее жители обречены на исчезновение. Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!

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Сегодня
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Алмаз Синема
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
Завтра
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Алмаз Синема
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
2 декабря, суббота
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 Алмаз Синема
12:30 Алмаз Синема
15:40 Киносити
3 декабря, воскресенье
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10:10 Киносити
10:15 Алмаз Синема
12:30 Алмаз Синема
15:40 Киносити
4 декабря, понедельник
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:15 Алмаз Синема
12:30 Алмаз Синема
15:40 Киносити
5 декабря, вторник
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12:30 Алмаз Синема
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