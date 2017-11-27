Колобанга. Привет, Интернет!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Александр Романец, Вячеслав Марченко

Актеры: Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 86 мин

Коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Заполучив магический артефакт, они смогут обрести безграничную власть над обитателями Сети. В Колобанге — интернет-городке, в котором живут и работают смайлы — происходят подозрительные события. Распутать таинственный клубок берутся смелые друзья Челка, Колобок и Умник. Медлить нельзя: Антон запустил переустановку системы, в результате которой Колобанга и ее жители обречены на исчезновение. Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!