Когда разводят мосты
В главных ролях — Елена Валюшкина, Таисия Сидорова, Владимир Стержаков, Марина Могилевская/Евгения Качанова.
Три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге. Но ни Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча в баре нетрезвой питерской поэтессы, и кондитера из провинциального города Славска. Словом, жизнь полна сюрпризов…
Билеты от 500 до 1500 Р.
Справки по телефонам: 77−03−86, 8−905−621−60−02.
Билеты в Большом универмаге.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
1 декабря 2017, пятница
19:00