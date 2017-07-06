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Когда разводят мосты

Когда разводят мосты

В главных ролях — Елена Валюшкина, Таисия Сидорова, Владимир Стержаков, Марина Могилевская/Евгения Качанова.

Три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге. Но ни Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча в баре нетрезвой питерской поэтессы, и кондитера из провинциального города Славска. Словом, жизнь полна сюрпризов…

Билеты от 500 до 1500 Р.
Справки по телефонам: 77−03−86, 8−905−621−60−02.

Билеты в Большом универмаге.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 декабря 2017, пятница
19:00
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