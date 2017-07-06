Когда разводят мосты

В главных ролях — Елена Валюшкина, Таисия Сидорова, Владимир Стержаков, Марина Могилевская/Евгения Качанова.

Три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге. Но ни Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча в баре нетрезвой питерской поэтессы, и кондитера из провинциального города Славска. Словом, жизнь полна сюрпризов…

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