Страсть и верность

Страна: Бельгия, Нидерланды, Франция, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Михаэль Р. Роскам

Актеры: Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Керем Джан, Сэм Лаувейк, Жан-Бенуа Югё, Стефаан Деган, Корентен Лобе, Гаэль Малю

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 130 мин

В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.