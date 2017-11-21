Страсть и верность
Страна:
Бельгия, Нидерланды, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 30.11.2017
Режиссер:
Михаэль Р. Роскам
Актеры:
Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Керем Джан, Сэм Лаувейк, Жан-Бенуа Югё, Стефаан Деган, Корентен Лобе, Гаэль Малю
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
130 мин
В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.
Сегодня
|21:30
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Завтра
|21:30
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2 декабря, суббота
|21:30
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3 декабря, воскресенье
|21:30
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4 декабря, понедельник
|21:30
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5 декабря, вторник
|21:30
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6 декабря, среда
|15:00
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