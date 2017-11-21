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Страсть и верность

Страсть и верность

Страна:
Бельгия, Нидерланды, Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Михаэль Р. Роскам
  
Актеры:
Маттиас Шонартс, Адель Экзаркопулос, Керем Джан, Сэм Лаувейк, Жан-Бенуа Югё, Стефаан Деган, Корентен Лобе, Гаэль Малю
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев.

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Сегодня
21:30 ДКЖкино
Завтра
21:30 ДКЖкино
2 декабря, суббота
21:30 ДКЖкино
3 декабря, воскресенье
21:30 ДКЖкино
4 декабря, понедельник
21:30 ДКЖкино
5 декабря, вторник
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6 декабря, среда
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