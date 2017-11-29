Тайна черепа Хаджи-Мурата

В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» 3 декабря 2017 года в галерее «Ясная Поляна» выступит заведующий Пироговским филиалом музея Геннадий Опарин. Он расскажет о сложной судьбе героя толстовской повести и об истории создания произведения.

Лев Толстой несколько лет провел на Кавказе — здесь он написал «Детство» и «Отрочество», «Кавказские рассказы», начал писать «Казаков». Но идея повести «Хаджи-Мурат» пришла Толстому в Тульской губернии, в имении Пирогово. Летом 1896 года, гуляя по окрестностям имения, Лев Николаевич увидел репейник, наполовину сломанный, весь в пыли.

«Напомнил Хаджи-Мурата, — записал Лев Толстой в дневнике. — Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее».

Что было такого в судьбе знаменитого кавказского военачальника, что вдохновило Толстого? Какой жизненный путь прошел Хаджи-Мурат? Как жил Кавказ XIX века? И какие тайны до сих пор скрывает история смерти Хаджи-Мурата — в рассказе Геннадия Опарина.

справка

Геннадий Опарин — заведующий Пироговским филиалом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», член Союза журналистов России. Сотрудничал с изданиями «Молодой коммунар», «Тульские известия», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсант» и другими, автор книги воспоминаний «Призраки покинутого берега» (2015). С 1997 года постоянный участник археологических экспедиций в Тульской области. Автор проекта «Памятный камень герою повести Л. Н. Толстого Хаджи-Мурату и всем погибшим в кавказских войнах» в Пирогово (2010).

Стоимость билета — 100 рублей.

В стоимость билета включена экскурсия по выставке «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат».

Приобрести билеты можно также в Галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), тел.: +7 (4872) 47-35-80