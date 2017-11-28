Отдыхаем на природе в новогодние выходные

Куда можно отправиться в Тульской области на несколько дней, чтобы встретить Новый год и отдохнуть.

Предлагаем вам три базы отдыха, расположенные в Тульской области, которые приглашают к себе гостей в январские выходные дни или готовы организовать для вас яркую новогоднюю ночь.

Приокский дворик

Гостиничный комплекс «Приокский дворик» расположен в деревне Егнышёвка Алексинского района. Здесь, в живописном и экологически чистом уголке тульского края в можно от всей души отдохнуть, встретить Новый год и провести время на природе в новогодние выходные.

Для встречи Нового года в этом сезоне здесь готовят для гостей особое меню, яркую развлекательную программу с живой музыкой и ведущими Chicago Party. Вас ждёт море смеха и позитивных эмоций, зажигательные танцы до утра вместе с командой «НЭО», восхитительный вокал Ольги Холодовой, поздравление Деда Мороза и Снегурочки прямо из Великого Устюга, игра в рулетку и многое другое. Ведущий — Павел Ошурков.

Подробности уточняйте по телефону 8 (915) 681-07-19.

На Рождественские торжества с 6 по 8 января этот комплекс порадует своих постояльцев специальной праздничной программой и шоу.

В этом загородном гостиничном комплексе созданы все условия, чтобы окружить гостей заботой и уютом. Выбирайте, где хотите разместиться: в комфортабельных номерах гостиницы, отдельном коттедже, двухэтажной вилле или настоящем деревянном срубе.

«Приокский дворик» находится внутри окультуренной лесопарковой зоны, всего в нескольких минутах ходьбы от берега Оки. Неподалёку от гостиницы находится святой источник целителя Пантелеймона, богатый своей чистейшей целительной водой.

Мини-гостиница оформлена в элегантном стиле, современная мебель в ней подобрана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт даже самым искушенным гостям. Здесь вам будет удобно, как дома.

В гостинице работает просторное кафе, и опытные повара приятно удивят гостей вкусными блюдами и разнообразным меню из русской кухни.

На втором этаже оборудован конференц-зал для проведения деловых встреч, торжеств и семинаров. В каминном зале любители спортивных каналов могут насладиться просмотром зрелищных чемпионатов.

Для любителей парной в «Приокском дворике» отдельная радость — баня с дровяным отоплением, неповторимыми запахами смолы и хвои, с травяным лечебным чаем.

Ценители активного отдыха смогут отправиться на лыжную прогулку.

Каждый найдёт себе

развлечение по вкусу!

Вы сможете оставить личный автомобиль на удобной парковке. Отдыхающим также доступен тренажерный зал, солярий, прокат спортинвентаря и аренда дровяной бани.

Зарядитесь бодростью и хорошим настроением в гостиничном комплексе «Приокский дворик»!

Тульская область, Алексинский р-н, деревня Егнышевка, ул. Юбилейная, 8-а

8 (48753) 75-6-91, 8 (915) 681-07-19

pridvor.ru

Велесов лес, база отдыха

«Велесов лес» — это база для душевного отдыха и развлечений, расположенная в Тульской области, в экологически чистой зоне.

Приезжайте сюда в новогодние выходные или в любой другой день этой зимой, наслаждайтесь природой и оставьте на время все городские заботы.

Здесь оборудовано всё необходимое для разнообразного отдыха:

Катание на лыжах и санках (необходим свой инвентарь);

Зимняя рыбалка (в пруду обитает разнообразная рыба – карп, амур, три вида карася, плотва, краснопёрка, густера, лещ, окунь, линь, щука, сом);

Отдых в тёплых деревянных домиках;

Шашлык на свежем воздухе;

Баня.

Домики рассчитаны на шесть человек. В них есть всё необходимое для удобного проживания.

Можно заранее заказать посещение деревенской бани, расположенной неподалёку.

База отдыха «Велесов лес» приглашает к себе на встречу Нового года!

Выбирайте длительность проживания из двух вариантов:

Размещение с 31 декабря по 2 января.

Домик на 6 человек;

Стоимость — 30 000 рублей.

На Новый год база отдыха дарит гостям 3 часа посещения деревенской бани с купелью и бутылку шампанского.

Размещение с 31 декабря по 3 января.

Домик на 6 человек;

Стоимость — 40 000 рублей.

На Новый год база отдыха дарит гостям 3 часа посещения деревенской бани с купелью и бутылку шампанского.

Размещение с 4 по 8 января.

Домик на 6 человек;

Стоимость — 10 000 рублей в сутки.

На базе отдыха «Велесов лес» есть своё подворье. Здесь вы можете купить для своего праздничного застолья свежую фермерскую птицу, выращенную на натуральных кормах, и другую вкуснейшую продукцию.

Утка, тушка — 350 руб./кг,

Перепела — 500 руб./кг,

Гусь — 500 руб./кг,

Мёд с собственной пасеки, 3 л — 1500 руб.

Яйцо куриное — 100 руб./десяток,

Яйцо перепелиное — 150 руб./20 штук.

Автомобили можно оставить на парковке, расположенной на закрытой территории базы.

Тула, Ленинский район, село Борщевка

8 (919) 070-97-99 , 8 (910) 943-33-06

velesovles.ru

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Профилакторий «Бунырёвский»

Профилакторий «Бунырёвский» приглашает встретить у себя Новый год-2018 и Рождество.

Встречайте Новый год с праздничным банкетом и богатым выбором очень вкусных блюд. Высококлассные повара постараются на славу!

Гостей порадуют поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и весёлая праздничная программа, новогодний фейерверк, игры, конкурсы, шутки и танцы до утра. А в праздничные выходные после новогодней ночи вы сможете покататься на лошадях и насладиться на морозном воздухе шашлыками и чаем из самовара с блинами.

Профилакторий «Буныревский» расположен в деревне Бунырёво, в 8 км от Алексина. Великолепная русская природа, целебный воздух соснового бора и близость реки Оки и уютная атмосфера подарят вам отличное настроение, позволят хорошо отдохнуть и набраться сил.

Зима — отличное время для отдыха на Оке. В окрестностях профилактория есть множество склонов и горок для катания на лыжах и санях. А с мороза как приятно сходить в баньку! Ну а после водных процедур вас будет ждать вкусный ужин. Опытные повара приготовят блюда на любой вкус.

Вам предложат разместиться в современных номерах различного уровня комфортабельности. Из окон профилактория открывается живописный вид на реку Оку и сосновый бор.

В профилактории «Бунырёвский» созданы все условия для комфорта и уюта:

2-этажное здание гостиницы;

Артезианская скважина, модульная котельная;

Столовая;

Конференц-зал;

Домашний кинотеатр, спутниковая антенна (22 канала);

Караоке (4000 песен);

Баня;

Бильярд, тренажерный зал;

Прокат (лыжи, санки, мангал).

А ещё здесь можно заказать экскурсии в Ледовый дворец, на святой источник в д. Колюпаново, усадьбу «Поленово», музей-усадьбу «Ясная Поляна» и т. д.

Отдохните душевно и весело в новогодние дни в профилактории «Бунырёвский»!

Тульская область, Алексинский район, село Бунырёво

8 (48753) 77-2-00, 8 (48753) 77-2-91

bunyrevskiy.tulregion.ru