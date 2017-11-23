Легенда о Коловрате

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Иван Шурховецкий

Актеры: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин

Жанр: боевик, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.