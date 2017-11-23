Легенда о Коловрате
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 30.11.2017
Режиссер:
Иван Шурховецкий
Актеры:
Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин
Жанр:
боевик, семейный
Продолжительноcть:
105 мин
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.
Сегодня
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Алмаз Синема
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Синема Стар
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 декабря, пятница
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Алмаз Синема
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Алмаз Синема
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 декабря, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
|01:15
|Киносити
3 декабря, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
|01:15
|Киносити
4 декабря, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
5 декабря, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
6 декабря, среда
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:45
|Победа (Новомосковск)
|14:30
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|17:45
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:55
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|23:20
|Победа (Новомосковск)
|00:10
|Киносити
7 декабря, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
|Победа (Новомосковск)
|
13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:10
12:00
12:50
13:40
14:30
15:20
16:10
17:00
17:50
18:40
19:30
20:20
21:10
22:00
22:50
23:40
00:30
|Синема Стар
|
14:30
19:20
00:05
1 декабря, пятница
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:10
12:00
12:50
13:40
14:30
15:20
16:10
17:00
17:50
18:40
19:30
20:20
21:10
22:00
22:50
23:40
00:30
|Синема Стар
|
14:30
19:20
00:30
2 декабря, суббота
|Алмаз Синема
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10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
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10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:10
01:15
|Победа (Новомосковск)
|
13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Стар
|
14:30
19:20
00:30
3 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
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10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:10
01:15
|Победа (Новомосковск)
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13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Стар
|
14:30
19:20
00:30
4 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Стар
|
14:30
19:20
5 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
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10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Стар
|
14:30
19:20
6 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
14:40
16:40
18:20
20:40
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:10
|Победа (Новомосковск)
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13:45
17:45
19:55
23:20
|Синема Стар
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14:30
19:20
7 декабря, четверг
|Киносити
|
00:10