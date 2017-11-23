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Легенда о Коловрате

Легенда о Коловрате

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Иван Шурховецкий
  
Актеры:
Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин
  
Жанр:
боевик, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

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16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Алмаз Синема
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12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Алмаз Синема
12:30 Киносити
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13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:50 Киносити
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16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:10 Киносити
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17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Алмаз Синема
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Стар
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:55 Победа (Новомосковск)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:30 Синема Стар
00:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 декабря, суббота
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10:10 Киносити
12:20 Алмаз Синема
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14:50 Киносити
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17:10 Киносити
17:45 Победа (Новомосковск)
18:20 Алмаз Синема
19:20 Синема Стар
19:30 Киносити
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20:40 Алмаз Синема
21:50 Киносити
23:20 Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
00:30 Синема Стар
01:15 Киносити
3 декабря, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
12:20 Алмаз Синема
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13:45 Победа (Новомосковск)
14:30 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
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19:20 Синема Стар
19:30 Киносити
19:55 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:50 Киносити
23:20 Победа (Новомосковск)
00:10 Киносити
00:30 Синема Стар
01:15 Киносити
4 декабря, понедельник
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10:10 Киносити
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14:30 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
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17:45 Победа (Новомосковск)
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20:40 Алмаз Синема
21:50 Киносити
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00:10 Киносити
6 декабря, среда
10:00 Алмаз Синема
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