Елена Ваенга, трофи-рейд и главные ретросексуалы страны: выходные в Туле 21-23 мая

Где: театр «Эрмитаж». Стоимость: 150-300 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте .

22 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.

Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли… Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности,

победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «мы с тобой одной крови – ты и я!».