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Елена Ваенга, трофи-рейд и главные ретросексуалы страны: выходные в Туле 21-23 мая

Елена Ваенга, трофи-рейд и главные ретросексуалы страны: выходные в Туле 21-23 мая

А еще лекция о стрит-арте в «Октаве», спектакль «Пиковая дама» в камерном театре, «Шестиногое царство» в экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Елена Ваенга

Когда: 22 мая, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 3500 руб.

Елена Ваенга

22 мая в Городском концертном зале состоится концерт королевы шансона Елены Ваенги. Ее песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к искусству в сочетании с талантом и невероятным трудолюбием. Секрет ее успеха очевиден, он на поверхности. Ее козырь — это простота и искренность!
 

Стрит-арт в контексте современного искусства

Когда: 22 мая, суббота, 17.00.

Где: Индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.

Стрит-арт в контексте современного искусства

22 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет лекция Сабины Чагиной «Стрит-арт в контексте современного искусства». Стрит-арт давно стал неотъемлемой частью современного искусства: города буквально пропитаны шедеврами уличных художников. А муралы во внутреннем дворе нашего кластера, созданные с помощью проекта «АРТМОССФЕРА», уже несколько лет являются достопримечательностью Тулы.
 

Трофи-рейд «Властелин колец»

Когда: 22 мая, 08.00, суббота.

Где: Тула, карьер около поселка Ленинский.
Подробности по ссылке.

Трофи-рейд «Властелин Колец»

22 мая в Туле пройдет 1 этап трофи-рейда «Властелин колец». В официальном классифицируемом соревновании могут принять участие спортсмены, имеющие лицензию РАФ (с присвоением или подтверждением спортивного разряда). 
 
Соревнование будет состоять из нескольких спецучастков и проходить в формате кольцевого gps-ориентирования.
 

DANCE MIX

Когда: 23 мая, воскресенье, 09.00.

Где: ДК «Туламашзавода».
Стоимость: 400 руб. 

DANCE MIX

23 мая в ДК «Туламашзавода» XIV открытый кубок Тульской области по современным и спортивным направлениям DANCE MIX.
 

Казускома

Когда: 22 мая, суббота, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 500 руб. 

Казускома

22 мая в клубе Backstage состоится презентация нового альбома «Психодел» от главных ретросексуалов страны — «Казускомы»!
 
Музыка «Казускомы» – это настоящий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так что перепады настроения и сюрпризы на концерте обеспечены. Ну и конечно же, много грязи, скотской любви ко всему живому и настоящего рок-н-ролльного треша.
 

Шестиногое царство

Когда: 22 мая, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб. 

Шестиногое Царство

22 мая всех любителей живой природы приглашают в гости самые удивительные и разнообразные существа нашей планеты – насекомые.
Добро пожаловать в «Шестиногое царство»!
 

Damage String

Когда: 22 мая, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 700 руб.

Damage String

22 мая Damage String выступит в стенах клуба Concert Hall с новой, еще более фееричной шоу-программой.
 
В программе — AC/DC, Anthrax, Rammstein, Metallica, Megadeth, Slipknot, Static-X, KoЯN, Linkin Park, Nirvana, Queen, Disturbed, System of a Down, Bon Jovi, The Prodigy, Papa Roach и многое другое.
 

Маугли

Когда: 22 мая, суббота, 11.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: 150-300 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.

Маугли

22 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.
 
Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли… Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности,
победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «мы с тобой одной крови – ты и я!».
 

Нрав

Когда: 22 мая, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 300 руб. 

Нрав

22 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит группа «Нрав». Впервые мотивационный панк-рок от группы «Нрав» прозвучит в Туле.
 
Ребята приезжают с презентацией нового альбома «Параллель», но, конечно, прозвучат и все старые любимые песни. Мощнейший заряд энергии и неугасаемые эмоции ждут вас!
 

Страсти по Насте

Когда: 22 мая, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.

Страсти по Насте

22 мая в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Страсти по Насте». Премьера в русском стиле от тульского ТЮЗа. Под занавес театрального сезона Тульский театр юного зрителя готовит премьеру – сказку Михаила Бартенева и Андрея Усачева «Страсти по Насте».
 

Пиковая дама

Когда: 22 мая, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Пиковая дама

22 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Форсаж 9

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.

Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

 

Прабабушка легкого поведения. Начало

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.

Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И всё это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:43 0
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