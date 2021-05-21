Елена Ваенга, трофи-рейд и главные ретросексуалы страны: выходные в Туле 21-23 мая

Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 3500 руб.
22 мая в Городском концертном зале состоится концерт королевы шансона Елены Ваенги. Ее песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к искусству в сочетании с талантом и невероятным трудолюбием. Секрет ее успеха очевиден, он на поверхности. Ее козырь — это простота и искренность!
Где: Индустриальный кластер «Октава». Стоимость: 350 руб. Регистрация поссылке.
22 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет лекция Сабины Чагиной «Стрит-арт в контексте современного искусства». Стрит-арт давно стал неотъемлемой частью современного искусства: города буквально пропитаны шедеврами уличных художников. А муралы во внутреннем дворе нашего кластера, созданные с помощью проекта «АРТМОССФЕРА», уже несколько лет являются достопримечательностью Тулы.
Где: Тула, карьер около поселка Ленинский. Подробности по ссылке.
22 мая в Туле пройдет 1 этап трофи-рейда «Властелин колец». В официальном классифицируемом соревновании могут принять участие спортсмены, имеющие лицензию РАФ (с присвоением или подтверждением спортивного разряда).
Соревнование будет состоять из нескольких спецучастков и проходить в формате кольцевого gps-ориентирования.
22 мая в клубе Backstage состоится презентация нового альбома «Психодел» от главных ретросексуалов страны — «Казускомы»!
Музыка «Казускомы» – это настоящий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так что перепады настроения и сюрпризы на концерте обеспечены. Ну и конечно же, много грязи, скотской любви ко всему живому и настоящего рок-н-ролльного треша.
Где: театр «Эрмитаж». Стоимость: 150-300 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра и насайте.
22 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.
Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли… Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности,
победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «мы с тобой одной крови – ты и я!».
22 мая в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Страсти по Насте». Премьера в русском стиле от тульского ТЮЗа. Под занавес театрального сезона Тульский театр юного зрителя готовит премьеру – сказку Михаила Бартенева и Андрея Усачева «Страсти по Насте».
Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.
Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.
1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.
Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И всё это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.