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Елена Ваенга

Елена Ваенга

22 мая в Городском концертном зале состоится концерт королева шансона — Елены Ваенги.Сегодня Елена Ваенга в представлении не нуждается. Она не любит громких эпитетов, которыми её одаривают музыкальные критики и журналисты: Артист, Поэтесса, Королева Шансона и т.д. Она называет себя скромно — музыкант. Её песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов людей в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к Искусству в сочетании с Талантом и невероятным Трудолюбием. Секрет её успеха очевиден, он на поверхности. Её козырь — это Простота и Искренность!

Очень часто нам хочется заглянуть в чей-то внутренний мир, и если он особенно богат, как у Елены Ваенги, то это путешествие может стать вдвойне заманчивым. Одной строчкой «дотянись рукой - твоя….» можно описать насколько она близка, естественна и понятна каждому. «Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», «Аэропорт»… Эти и многие другие песни нашли свой путь к сердцу зрителей, потому что каждый может увидеть в них свою историю.
 
Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый её концерт — это монолог со зрителем — идеи вечного и особо значимого сегодня. Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене — это новый спектакль с особенной драматургией и отношением с залом. Это «Театр Елены Ваенги»…
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 мая 2021, суббота
19:00
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