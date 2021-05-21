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Тратить нельзя копить: 5 правил, которые подружат ребенка с деньгами

Тратить нельзя копить: 5 правил, которые подружат ребенка с деньгами

«Мой ребенок умеет тратить деньги?» – этим вопросом задаются все родители. И очень хотят, чтобы он вырос успешным, знал цену деньгам и мог себя обеспечить. 

А пока не стал взрослым — чтобы ценил усилия взрослых и помогал с покупками. Авторы книг о финансах сходятся в том, что начинать нужно с ранних лет, тогда ребенок легко и на всю жизнь усвоит принципы, которые помогут ему подружиться с деньгами.
 
Правило 1

Рассказывайте добрые истории. Дети с готовностью принимают всё, что вы им сообщаете. Вот почему нельзя говорить о ценности денег через жалобы, что их мало или как тяжело они вам даются. Вместо пользы вы настраиваете ребенка не быть успешным. Как говорит Бодо Шефер, автор бестселлера о финансовой грамотности для детей «Пес по имени Мани»: «Важно не количество денег, а то, как мы обращаемся с тем, что у нас есть на данный момент». Недаром эту отличную книжку оценили маленькие читатели и их родители по всему миру. Добрая и красочная история про лабрадора — финансового гения учит не только обращению с деньгами, но и принципам мышления успешного человека. Так ребенок узнает всё что нужно и надолго запомнит это в форме увлекательной истории.

Правило 2

Говорите о сложном просто. Не надо ждать «сознательного» возраста, когда ребенок будет способен понять сложные вещи. Дело не в том, о чем вы с ним говорите, а в том, как. Книга «Деньги и бизнес для детей» написана специально для читателей от 7 лет и старше. При этом она доступно рассказывает, как устроена экономика; как зарабатывать деньги; кто такие инвесторы и бизнесмены; как научиться копить деньги, вкладывать их и разумно тратить. Такая понятная книга и взрослым читателям пригодится.

Правило 3

Сделайте успех неизбежным. Вместо денег вручите ребенку сертификат и отправьте за самостоятельными покупками. При этом вы сами установите сумму и определите магазин, а ребенок сможет применить все свои знания и умения на практике. Например, выберет несколько книг в магазине «Читай-город» с помощью «Личной карты читай-агента», созданной специально для детей. Такой аналог карманных денег научит ребенка принимать самостоятельные решения, сравнивать количество денег на карте с ценами, общаться с кассиром и расплачиваться за покупки как взрослый. Словом, совершать полный цикл покупки, включая удовольствие от новой книжки. Превратите это событие в приключение, как герои одной замечательной книжки по теме «Удивительные приключения в стране Экономика».

Правило 4

Доверяйте ребенку простые задачи. Знать теорию хорошо, но прикладные вещи важно применять на практике. «Одно только прочтение книг не приведет к результатам. Нужны еще постоянная работа ребенка над собой и применение полученных знаний. В эти моменты будьте рядом со своими детьми, помогайте им», — говорит Алексей Гридин, автор книги «Обращайся с деньгами „по-взрослому“. Финансовая грамотность для детей от мобайликов». Пусть, вслед за сказочными героями мобайликами, ваш ребенок совершает небольшие покупки, выбирает нужное из ряда подобных вещей, сравнивает цены и принимает решения. Ваша задача — быть рядом и хвалить за приложенные усилия.

Правило 5

Говорите с детьми про деньги. Распространенная ошибка, когда детей изолируют от семейного бюджета, потому что они еще маленькие. Пусть участвуют в обсуждении покупок, учатся высказывать свое мнение на этот счет и делятся с вами впечатлениями от своего первого обращения с деньгами. Не ругайте их за ошибки, лучше хвалите за попытки. Обсуждайте прочитанные книги про деньги и чужой успешный опыт. Например, канадская писательница Кира Вермонд, автор книги «Как работают деньги. Ты и бизнес», сама начала зарабатывать еще подростком. И ей определенно есть чем поделиться с читателями. Прочитайте эту книгу вместе с ребенком и обсудите свои впечатления. Это не только научит его обращаться с деньгами, но и подарит вам ценные моменты близкого общения.

 

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