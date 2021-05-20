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Легенда «Спартака» заявил о выступлении за новомосковский ФК «Аэрозоль»

Легенда «Спартака» заявил о выступлении за новомосковский ФК «Аэрозоль»

В Новомосковск приедет Егор Титов. А еще за команду сыграет экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Легенда московского «Спартака» Егор Титов выступит в чемпионате Тульской области. Об этом экс-футболист рассказал на своей странице в Instagram.

Титов вместе с бывшим игроком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым сыграет в составе новомосковского ФК «Аэрозоль».

Матч состоится 22 мая в 15.00 в Новомосковске на стадионе «Химик».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:54 0
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