Легенда «Спартака» заявил о выступлении за новомосковский ФК «Аэрозоль»

В Новомосковск приедет Егор Титов. А еще за команду сыграет экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Легенда московского «Спартака» Егор Титов выступит в чемпионате Тульской области. Об этом экс-футболист рассказал на своей странице в Instagram.

Титов вместе с бывшим игроком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым сыграет в составе новомосковского ФК «Аэрозоль».

Матч состоится 22 мая в 15.00 в Новомосковске на стадионе «Химик».