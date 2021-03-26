Нрав
22 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит группа «Нрав». Впервые мотивационный панк-рок от группы «Нрав» прозвучит в Туле!
Ребята приезжают с презентацией нового альбома «Параллель», но конечно прозвучат и все старые любимые песни! Мощнейший заряд энергии и неугасаемые эмоции ждут тебя!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
22 мая 2021, суббота
20:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
23 - 30 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 мая, суббота 11:00