22 мая на сцене тульского рок-клуба «М2» выступит группа «Нрав». Впервые мотивационный панк-рок от группы «Нрав» прозвучит в Туле!

Ребята приезжают с презентацией нового альбома «Параллель», но конечно прозвучат и все старые любимые песни! Мощнейший заряд энергии и неугасаемые эмоции ждут тебя!