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DANCE MIX

DANCE MIX

23 мая в ДК «Туламашзавод» XIV открытый кубок тульской области по современным и спортивным направлениям DANCE MIX.
 

Только до 15 мая вы сможете приобрести билеты за 350 рублей. После билеты будут стоить 400 рублей.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
23 мая 2021, воскресенье
09:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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 ₽  Билеты: 500-900 ₽
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 ₽  Билеты: 450 ₽
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