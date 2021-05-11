DANCE MIX
23 мая в ДК «Туламашзавод» XIV открытый кубок тульской области по современным и спортивным направлениям DANCE MIX.
Только до 15 мая вы сможете приобрести билеты за 350 рублей. После билеты будут стоить 400 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
23 мая 2021, воскресенье
09:00
25 мая - 29 июня
30 мая, воскресенье 10:45
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽