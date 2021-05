22 мая Damage String выступит в стенах клуба Concert Hall с новой, еще более фееричной шоу программой!

В программе — AC/DC, Anthrax, Rammstein, Metallica, Megadeth, Slipknot, Static-X, KoЯN, Linkin Park, Nirvana, Queen, Disturbed, System of a Down, Bon Jovi, The Prodigy, Papa Roach и многое другое!