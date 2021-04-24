Прабабушка легкого поведения. Начало
1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.
|14:50
|Синема Стар
|15:35
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:30
|Синема Стар
|20:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:35
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:30
|Синема Стар
|20:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:35
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:30
|Синема Стар
|20:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:35
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:30
|Синема Стар
|20:00
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:35
|Алмаз Синема
|17:50
|Киносити
|18:30
|Синема Стар
|20:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:15
|Киносити
|14:20
|Киносити
|16:25
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:40
|Киносити
|22:50
|Киносити
|10:10
|Киносити
|12:15
|Киносити
|14:20
|Киносити
|16:25
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:40
|Киносити
|22:50
|Киносити
|00:20
|Киносити
|10:10
|Киносити
|12:15
|Киносити
|14:20
|Киносити
|16:25
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:40
|Киносити
|22:50
|Киносити
|00:20
|Киносити
|00:20
|Киносити
|Алмаз Синема
|
15:35
20:00
|Киносити
|
17:50
|Синема Стар
|
14:50
18:30
|Алмаз Синема
|
15:35
20:00
|Киносити
|
17:50
|Синема Стар
|
14:50
18:30
|Алмаз Синема
|
15:35
20:00
|Киносити
|
17:50
|Синема Стар
|
14:50
18:30
|Алмаз Синема
|
15:35
20:00
|Киносити
|
17:50
|Синема Стар
|
14:50
18:30
|Алмаз Синема
|
15:35
20:00
|Киносити
|
17:50
|Синема Стар
|
14:50
18:30
|Киносити
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:40
22:50
|Киносити
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:40
22:50
00:20
|Киносити
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:40
22:50
00:20
|Киносити
|
00:20