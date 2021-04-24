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Прабабушка легкого поведения. Начало

Прабабушка легкого поведения. Начало

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 06.05.2021
 
Режиссер:
Марюс Вайсберг
  
Актеры:
Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Глюкоза, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Евгений Герчаков, Игорь Жижикин, Ирина Бякова
  
Жанр:
комедия
  

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

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Сегодня
14:50 Синема Стар
15:35 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:30 Синема Стар
20:00 Алмаз Синема
Завтра
14:50 Синема Стар
15:35 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:30 Синема Стар
20:00 Алмаз Синема
3 мая, понедельник
14:50 Синема Стар
15:35 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:30 Синема Стар
20:00 Алмаз Синема
4 мая, вторник
14:50 Синема Стар
15:35 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:30 Синема Стар
20:00 Алмаз Синема
5 мая, среда
14:50 Синема Стар
15:35 Алмаз Синема
17:50 Киносити
18:30 Синема Стар
20:00 Алмаз Синема
6 мая, четверг
10:10 Киносити
12:15 Киносити
14:20 Киносити
16:25 Киносити
18:30 Киносити
20:40 Киносити
22:50 Киносити
7 мая, пятница
10:10 Киносити
12:15 Киносити
14:20 Киносити
16:25 Киносити
18:30 Киносити
20:40 Киносити
22:50 Киносити
00:20 Киносити
8 мая, суббота
10:10 Киносити
12:15 Киносити
14:20 Киносити
16:25 Киносити
18:30 Киносити
20:40 Киносити
22:50 Киносити
00:20 Киносити
9 мая, воскресенье
00:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Химера
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5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Damage String
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22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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