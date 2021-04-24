Прабабушка легкого поведения. Начало

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 06.05.2021

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Глюкоза, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Евгений Герчаков, Игорь Жижикин, Ирина Бякова

Жанр: комедия

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.