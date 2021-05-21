Проводим лето активно и полезно: обзор интересных детских лагерей от Myslo

Фото: pexels.com.

До летних каникул всего ничего, а значит, самое время придумать развлечение для детей, да такое, чтобы они не только весело провели время, но и научились чему-то новому.

Кто из детей не проводит много времени за компьютерами? Но не все родители знают: увлечение гаджетами можно пустить в полезное русло, тогда бесцельное сидение в интернете превратится в классный и полезный навык, который может стать началом успешной карьеры.

Международная Компьютерная Академия ШАГ открыла набор в летние IT-лагеря для школьников. Здесь нет никаких скучных уроков и утомительных заданий. Смены в летнем IT-лагере — это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями.

Здесь ребенок окажется в мире технологий будущего, научится создавать компьютерные игры по собственному сценарию, конструировать и программировать роботов, управлять квадрокоптером, создавать блог, создавать и печатать модели любимых супергероев на 3D-принтере.

Летний IT-лагерь от Компьютерной Академии ШАГ оценят дети, которые:

знают всех ведущих блогеров и хотят стать знаменитыми,

мечтают собрать и обучить своего боевого робота,

не выпускают из рук смартфоны,

хотят создавать виртуальные миры.

Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей Академии — специалистов-практиков из IT-индустрии.

Доступны несколько форм летнего лагеря:

Летний IT-лагерь неполного дня. Рассчитан на детей 9-14 лет. Стоимость – 10 990 руб.

Летний компьютерный IT-клуб полного дня. Уникальная программа полного погружения в мир IT для детей от 9 до 13 лет. Стоимость – 19 900 руб.

Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет: своя игра, своя 3D-модель, свой сайт и т. д. Каждый новый день в лагере – изучение нового направления из IT-сферы.

В программе летнего лагеря неполного дня и IT-клуба полного дня: программирование и создание компьютерных игр, робототехника, game-дизайн, 3D-моделирование и 3D-печать, фото и видео, виртуальная реальность, школа блогера, создание сайтов. А также экскурсии, IT-квесты, хакатоны и творческие мастер-классы. Каждая смена IT-клуба приурочена к актуальной теме интересов ребенка. 1 смена «Minecraft» — с 07.06 до 20.06. 2 смена «Космическое приключение супергероев» — с 21.06 до 04.07. 3 смена «Разработка игр» — с 05.07 до 18.07. 4 смена «Звездные войны — с 19.07 до 01.08. 5 смена «Minecraft» — с 02.08 до 15.08. Также идет набор в летний IT-лагерь на Черном море. Программа рассчитана на детей от 9 до 16 лет. Ребенок вернется из лагеря не только с новыми знаниями и навыками общения, но и с массой впечатлений от активного и полезного отдыха, ведь в лагере его ждет: Мастер-классы от наставников и преподавателей.

Ежедневные вечерние мероприятия.

Спортивные игры и соревнования.

Развлекательная программа.

Экскурсия в парк развлечений.

Отдых в горах и на пляже Краснодарского края.

Круглосуточное сопровождение куратором группы. В программе: Youtube&Instagram, журналистика, видеомейкерство и фотоискусство, монтаж и продакшн, спецэффекты Голливуда, бизнес и StartUp, развитие Soft-Skills. Даты смен: 1 смена: с 15.06 по 28.06. 2 смена: с 01.07 по 14.07. 3 смена: с 16.07 по 29.07. 4 смена: с 01.08 по 14.08. Стоимость – 76 333 руб.

Преимущества компьютерных каникул в Академии ШАГ:

Знания и навыки для будущего.

Индивидуальный подход к обучению.

Технологии и гаджеты.

Только практические занятия.

Занятия на свежем воздухе.

Опытные педагоги и вожатые.

Безопасность и комфорт.

Общение и новые друзья.

Успейте записать ребенка в IT-лагерь и подарите ему море впечатлений!

Компьютерная академия ШАГ

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

+7 (4872) 57-48-47.

tula.itstep.org

Да-да, летние смены в международной школе математики и программирования «Алгоритмика» иначе как приключением не назовешь. В течение десяти дней ребята работают здесь над проектами, пробуют различные цифровые профессии, осваивают навыки, которые могут превратиться в увлекательные хобби и точно пригодятся в школе.

Занятия в лагере проводятся на платформе виртуального города. Ученики создают полезные для города проекты, которые можно применять в жизни.

И еще одно полезное дополнение. Преподаватели проводят занятия по компьютерной грамотности.

Все выпускники летнего лагеря умеют безопасно пользоваться интернетом и сторонними приложениями и знают, как уберечься от мошенников в Сети.

Занятия разбавляются экскурсиями, играми и квестами, так что это не только полезные знания, но и новые знакомства и незабываемые впечатления.

Выбирать одну специальность или иметь опыт в программировании для участия в лагере не нужно, ребенок попробует всё и сам определится, что ему интереснее. Каждый модуль с изучением отдельной профессии позволит применить знания на практике и создать собственный проект.

В расписании профориентационные занятия – профориентационные тестирования, игра «Атлас профессий» и мероприятия, встречи с интересными спикерами, чтобы выпускники курса понимали, какая профессия им ближе.

Кто-то влюбится в графический дизайн, кто-то решит стать разработчиком, а кто-то заведет собственный видеоблог — в мире современных профессий есть из чего выбирать!

В лагерь принимаются все желающие от 7 до 13 лет. Ребята из младшей группы (7-9 лет) за 10 дней создадут собственный медиаканал, снимут для него проморолик, разработают игру платформер и защитят личный проект.

Ученики старшей группы (10-13 лет) станут игровыми блогерами, и для этого им придется самим изучить процесс создания игр. Дети попробуют себя в роли видеоблогера, изучат разные профессии в процессе разработки видеоигр, создадут свою игру и свой первый видеоблог.

В «Алгоритмике» есть две формы летнего лагеря: полный день – с 9.00 до 18.00 и неполный день – с 9.00 до 14.00.

В программу полного дня включены 80 часов занятий: 40 часов программирования и 40 – интерактив. Включено питание – полноценный обед и два перекуса. Стоимость смены – 16 100 руб.

Программа неполного дня – 40 часов программирования и один перекус. Стоимость смены – 10 550 руб.

Занятия длятся две недели без учета выходных и проводятся с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Лагерь будет работать всё лето, двухнедельные программы будут сменять друг друга все три летних месяца. Записаться в лагерь желательно уже сейчас.

Читателей Myslo ждет сюрприз.

По промокоду «СЛОБОДА21» предоставляется скидка на обучение.

Тот, кто купит обучение в летнем лагере, получит скидку 10% на основные курсы осенью:

курс «Визуальное программирование на языке Scrath»;

курс Python Start, Python Pro;

курс «Геймдизайн» – создание игр на движке Roblox, на языке программирования Lua.

Скидка будет действовать с 1 по 30 сентября.

«Алгоритмика» – больше чем школа программирования. Здесь подготовят ребенка к будущему и научат учиться.

Тула, ул. Советская, 17-б, офис 207.

Тел. 8 (903) 037-75-55

tula.algoritmika.org

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Провести всё лето за телефоном – не самая лучшая идея. Если ребенок увлекается гаджетами, лучше купите ему путевку в летний IT-клуб Академии РУБИКОН. Формат такого лагеря обязательно понравится вашим детям.

Летний IT-клуб – это не школьные уроки. Занятия проходят в игровой форме, с перерывами на физкультминутки, игры, квесты и общение. Также запланированы поездки, экскурсии, картинг, батутный центр, боулинг, лазертаг, аэротруба и самые интересные интерактивные музейные экспозиции (с учетом ситуации в стране и пожеланий родителей).

При этом ребенок получает полноценное IT-образование. Дети изучают в РУБИКОНЕ программирование, дизайн, робототехнику. Многим ребятам обучение в Академии помогает выбрать будущую специальность, поступить в вуз и начать карьеру в IT.

Для каждого возраста и уровня подготовки разработана своя программа.

Юные айтишники (7-8 лет). Для любителей играть и собирать роботов

Здесь ребенок сделает первые шаги в увлекательный мир информационных технологий — создание компьютерных игр, робототехника, дизайн, а также подвижные игры и развивающие занятия.

По направлению «Программирование»:

ребенок узнает, как создаются алгоритмы в программировании;

научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и Scratch.

По направлению «Робототехника»:

создаст веселых роботов Lego WeDo и напишет первые программы для управления ими.

По направлению «Дизайн»:

познакомится с понятием 2D- и 3D-графика и сам создаст трехмерную модель своего любимого героя;

научится работать в графическом редакторе Krita и освоит «пиксель-арт»;

создаст свой уникальный принт — рисунок, который можно перевести на любимую одежду.

Юные художники (9−14 лет). Для тех, кому нравится творить

Ребенок своими руками создаст уникальные дизайн-проекты и научится использовать компьютер для реализации своих идей.

За десять дней ребята разовьют креативное и неординарное мышление через архитектуру и дизайн. И всё это — в современном цифровом формате. В этой смене ребенок:

познакомится с понятием 2D- и 3D-графика и сам создаст свою первую трехмерную модель;

разработает уникального персонажа для компьютерной игры;

создаст уникальные дизайн-проекты: постеры, стикерпарки, календари, обложки для fashion-журналов;

нарисует принты, которые затем можно перевести на любимую одежду и превратить ее в дизайнерскую футболку/толстовку;

научится писать интересные сценарии, освоит видеомонтаж, создаст блоги в Яндекс.Дзен, YouTube и TikTok.

Для любителей гаджетов и компьютерных игр (9-15 лет)

Это именно то, о чем мечтает ваш ребенок: школа блогера, создание компьютерных игр, робокреатив, дизайн, творческие мастер-классы и полезные тренинги.

По направлению «Программирование»:

ваш ребенок освоит теорию построения алгоритмов;

научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и GDevelop (в зависимости от возраста);

разработает уникальный тематический сайт.

По направлению «Робототехника»:

познакомится с робоплатформой Lego Mindstorms;

создаст и запрограммирует роботов;

напишет программы для управления роботами;

примет участие в соревновании на лучшего робота.

По направлению «Дизайн»:

познакомится с 3D-моделированием, создаст свою первую трехмерную модель и напечатает ее на 3D-принтере;

научится работать в графическом редакторе и нарисует в цифровом формате уникальные постеры;

создаст и распечатает уникальный принт — рисунок, который можно перевести на любимую одежду.

По направлению «Видеоблогинг»:

узнает секреты успешного старта в Youtube и Tik-Tok;

научится снимать видео и обрабатывать полученные ролики в видеоредакторах;

создаст блог в Яндекс.Дзен и научится писать интересные статьи.

Преподаватели Академии РУБИКОН знают, что нравится современным детям, поэтому все программы летнего IT-клуба направлены на получение новых навыков в сфере цифровых технологий, на прокачку Soft skills (навыков успешной личности) и на умение работать как индивидуально, так и в команде.

Занятия в летнем IT-клубе проводятся в двух форматах:

короткий день, до 14.00. В программе – мастер-классы по выбранному направлению;

полный день, с 10.00 до 18.00. Ребенок посещает мастер-классы, экскурсии, поездки. Включено питание: чаепитие с печеньем и комплексный обед.

Учитывая ситуацию в мире, в случае новой волны пандемии, Академия РУБИКОН вернет вам 100% стоимости путевки, не требуя никаких объяснений. То же самое произойдет, если у вас изменятся обстоятельства или планы и ребенок не сможет посещать смену.

Бронируя место в летнем IT-клубе сейчас, вы ничем не рискуете, а только получаете выгоду от скидки за раннее бронирование.

Хотите, чтобы ваш ребенок сделал первые шаги в IT уже сейчас? Запишите его в летний IT-клуб!

Чтобы точно быть уверенным, что летний IT-клуб от РУБИКОН будет интересен вашему ребенку, можно записать его на пробное занятие на сайте и в соцсетях Академии. Там ребенок создаст свою первую компьютерную игру и определится, по душе ли ему программирование и другие направления IT-сферы.

В Академии дети осваивают серьезные IT-профессии. Например, этот студент стал разработчиком и самостоятельно создает собственные игры для компьютера и телефона.

Тула, ул. Епифанская, 54.

Телефон + 7 (4872) 711−711.

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А что если отправиться в летний профильный лагерь всей семьей? Отличная идея! Тульская шахматная гостиная организует Шахматные сборы в Сочи с 8 по 17 июля 2021 года.

Приглашаются дети и их родители. Такой формат отдыха позволит объединить семейные развлечения и образовательную программу для ребенка.

Всех участников ждут незабываемые каникулы. Ребенок изучит основы шахматной игры, узнает об основных приемах, научится анализировать стадии игры и побеждать в сложных партиях. Мастерство участники лагеря будут оттачивать в лично-командных играх.

Особенность сборов – Кубок мира по шахматам, который в это же время будет проходить в Сочи.

Участники Шахматных сборов посетят игры и разберут с преподавателями партии гроссмейстеров.

Сборы пройдут в экологически чистом районе Большого Сочи в Имеретинской бухте. Занятия будут длиться 2 ч. 15 мин. в первой половине дня, а после планируется свободное время, которое можно провести с семьей на берегу моря.

Шахматные сборы – это:

занятия с опытными тренерами и практикующими шахматистами высокого уровня,

участники будут распределены по группам исходя из своего уровня,

занятия в комфортабельном конференц-зале на территории «Сочи парк отеля»,

посещение мероприятий Кубка мира по шахматам, в котором будут принимать участие сильнейшие шахматисты мира.

Успейте записаться на сборы и провести каникулы незабываемо!

Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж.

Тел. +7 (915) 789-78-96.

chess71camp.ru