Трофи-рейд «Властелин Колец»
24 апреля в Туле пройдет 1 этап трофи-рейда Трофи-рейд «Властелин Колец». В официальном классифицируемом соревновании могут принять участие спортсмены, имеющие лицензию РАФ (с присвоением или подтверждением спортивного разряда). Категории автомобилей: ТР-1, ТР-2, Абсолютный.
Для любителей (на автомобилях без какой-либо подготовки колёсной формулы 4х4 (полный привод) предусмотрены категории участия ТРС и Туризм.
Соревнование будет состоять из нескольких спец. участков и проходить в формате кольцевого gps-ориентирования.
Соревнование проводится Тульской РОО «Федерация автомобильного спорта» совместно с командой «Барсуки OFF-ROAD TEAM» и является отборочным этапом Кубка Регионов 2021 года.
Заявки на участи е по приложенной форме уже принимаются на адрес электронной почты: vitaliy.mitugin@yandex.ru (укажите, пожалуйста, в теме письма: «Заявка Тула-Трофи»).
Ответы на вопросы по телефону: 8-915-689-63-00. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
24 апреля 2021, суббота
08:00
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 мая, понедельник 10:50
1 - 29 мая