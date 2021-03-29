24 апреля в Туле пройдет 1 этап трофи-рейда Трофи-рейд «Властелин Колец». В официальном классифицируемом соревновании могут принять участие спортсмены, имеющие лицензию РАФ (с присвоением или подтверждением спортивного разряда). Категории автомобилей: ТР-1, ТР-2, Абсолютный.

Для любителей (на автомобилях без какой-либо подготовки колёсной формулы 4х4 (полный привод) предусмотрены категории участия ТРС и Туризм.

Соревнование будет состоять из нескольких спец. участков и проходить в формате кольцевого gps-ориентирования.

Соревнование проводится Тульской РОО «Федерация автомобильного спорта» совместно с командой «Барсуки OFF-ROAD TEAM» и является отборочным этапом Кубка Регионов 2021 года.

Заявки на участи е по приложенной форме уже принимаются на адрес электронной почты: vitaliy.mitugin@yandex.ru (укажите, пожалуйста, в теме письма: «Заявка Тула-Трофи»).