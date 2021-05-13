22 мая в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Страсти по Насте». Премьера в русском стиле от тульского ТЮЗа. Под занавес театрального сезона Тульский театр юного зрителя готовит премьеру – сказку Михаила Бартенева и Андрея Усачева «Страсти по Насте».

Несмотря на ограничения, с которыми в сезоне 2020–2021 столкнулись все

театры, это будет уже пятый по счету новый спектакль, выпущенный ТЮЗом

в период пандемии.

Пьеса «Страсти по Насте» была написана в 1997 году, авторы

сформулировали ее жанр как «весенняя петрушка в двух действиях». В Туле

спектакль заявлен как «фантасмагория».

– На самом деле это веселая история в духе народного театра, – рассказал

режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель тульского

ТЮЗа Владимир Шинкарев. – Здесь есть элементы и так называемого

кукольного театра Петрушки, и балагана, и скоморошества. Авторы пьесы

смогли создать непосредственную, легкую атмосферу, которая всегда была

свойственна русскому фольклорному театру. Ну а мы стараемся донести

эту энергию до зрителя. Придумали современное музыкальное оформление.

И хотя это спектакль для детей, целый пласт юмора, отсылок, ассоциаций

создается для взрослых. Потому что в детском театре интересно должно

быть всем!



В новой постановке задействован всем знакомый кукольный Петрушка.

Персонаж из папье-маше, созданный бутафором театра Татьяной

Филипповой, получился таким обаятельным, что, кажется, вот-вот оживет…

Так и происходит.

Роль «живого» Петрушки играет студент второго курса колледжа культуры и

искусства Артем Долгобородов. Для него, как и для его сокурсников,

занятых в спектакле, «Страсти по Насте» – одна из первых в жизни

«больших» премьер. Владимир Шинкарев, работающий с юными артистами,

уверен, что им в «весенней петрушке» самое место:

– Эти ребята – подмастерья, как мы их называем, – создают сказочные

образы. И здесь особенно ценно их веселье, азарт, искренность.