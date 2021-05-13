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Страсти по Насте

Страсти по Насте

22 мая в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Страсти по Насте». Премьера в русском стиле от тульского ТЮЗа. Под занавес театрального сезона Тульский театр юного зрителя готовит премьеру – сказку Михаила Бартенева и Андрея Усачева «Страсти по Насте».
 
Несмотря на ограничения, с которыми в сезоне 2020–2021 столкнулись все
театры, это будет уже пятый по счету новый спектакль, выпущенный ТЮЗом
в период пандемии.
 
Пьеса «Страсти по Насте» была написана в 1997 году, авторы
сформулировали ее жанр как «весенняя петрушка в двух действиях». В Туле
спектакль заявлен как «фантасмагория».
 
 
– На самом деле это веселая история в духе народного театра, – рассказал
режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель тульского
ТЮЗа Владимир Шинкарев. – Здесь есть элементы и так называемого
кукольного театра Петрушки, и балагана, и скоморошества. Авторы пьесы
смогли создать непосредственную, легкую атмосферу, которая всегда была
свойственна русскому фольклорному театру. Ну а мы стараемся донести
эту энергию до зрителя. Придумали современное музыкальное оформление.
И хотя это спектакль для детей, целый пласт юмора, отсылок, ассоциаций
создается для взрослых. Потому что в детском театре интересно должно
быть всем!
 
В новой постановке задействован всем знакомый кукольный Петрушка.
Персонаж из папье-маше, созданный бутафором театра Татьяной
Филипповой, получился таким обаятельным, что, кажется, вот-вот оживет…
Так и происходит.
 
Роль «живого» Петрушки играет студент второго курса колледжа культуры и
искусства Артем Долгобородов. Для него, как и для его сокурсников,
занятых в спектакле, «Страсти по Насте» – одна из первых в жизни
«больших» премьер. Владимир Шинкарев, работающий с юными артистами,
уверен, что им в «весенней петрушке» самое место:
– Эти ребята – подмастерья, как мы их называем, – создают сказочные
образы. И здесь особенно ценно их веселье, азарт, искренность.
 
Билеты уже в продаже. Зрители, привитые от коронавируса, могут посетить его бесплатно в рамках акции «Без дистанции». Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие через сайт.
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
22 мая 2021, суббота
12:00
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Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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