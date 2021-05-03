Пиковая дама
14 и 22 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
14 мая 2021, пятница
19:00
22 мая 2021, суббота
18:30
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
15 мая, суббота 14:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
23 - 30 мая
15 - 29 мая
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽