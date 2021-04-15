Казускома
22 мая в клубе Backstage состоится презентация нового альбома «Психодел» от главных ретросексуалов страны — «Казускомы»!
Музыка «Казускомы» - это настоящий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так что перепады настроения и сюрпризы на концерте обеспечены. Ну и, конечно же, много грязи, скотской любви ко всему живому и настоящего рок-н-ролльного треша.
«Казускома» - это трое парней, играющих вне модных тенденций и от души. От массы музыкантов группу отличают фирменный стиль общения с публикой, олдскульное звучание хард-рока и полное пренебрежение всяческими рамками. При этом «Казускома» давно не новички на сцене: музыканты успели ярко выступить на разогреве у Джека Уайта и завоевать титул лучшего рок-коллектива 2018-ого по версии Jager Music Awards.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
22 мая 2021, суббота
20:00
25 мая - 29 июня
23 - 30 мая
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽