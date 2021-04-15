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Казускома

Казускома

22 мая в клубе Backstage состоится презентация нового альбома «Психодел» от главных ретросексуалов страны — «Казускомы»!
 
Музыка «Казускомы» - это настоящий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так что перепады настроения и сюрпризы на концерте обеспечены. Ну и, конечно же, много грязи, скотской любви ко всему живому и настоящего рок-н-ролльного треша.
 
«Казускома» - это трое парней, играющих вне модных тенденций и от души. От массы музыкантов группу отличают фирменный стиль общения с публикой, олдскульное звучание хард-рока и полное пренебрежение всяческими рамками. При этом «Казускома» давно не новички на сцене: музыканты успели ярко выступить на разогреве у Джека Уайта и завоевать титул лучшего рок-коллектива 2018-ого по версии Jager Music Awards.
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
22 мая 2021, суббота
20:00
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