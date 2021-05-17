Стрит-арт в контексте современного искусства
22 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет лекция Сабины Чагиной «Стрит-арт в контексте современного искусства». Стрит-арт давно стал неотъемлемой частью современного искусства: города буквально пропитаны шедеврами уличных художников. А муралы во внутреннем дворе нашего кластера, созданные с помощью проекта «АРТМОССФЕРА», уже несколько лет являются достопримечательностью Тулы.
На лекции вы:
- Узнаете о трансформации уличного искусства: от предпосылок в античности до настоящего времени;
- Поговорите о ключевых фигурах и феноменах уличного искусства: Жане-Мишеле Баскиа, Ките Харинге, Os Gemeos, Бэнкси и других;
- А также Сабина поделится опытом работы с отечественными художниками на примере уже упоминаемой нами выше «АРТМОССФЕРЫ» — инициатора и организатора одноименной Биеннале уличного искусства.
Место проведения: Большой зал, 1 этаж кластера. Стоимость: 350 руб.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 мая 2021, суббота
17:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
23 - 30 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 мая, суббота 11:00