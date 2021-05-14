Маугли
22 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.
Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли… Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности,
победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «Мы с тобой одной крови – ты и я!».
Продолжительность: 1 час. Без антракта.
Режиссёр-постановщик: Светлана Соболева.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость: 150-300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
22 мая 2021, суббота
11:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
23 - 30 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 мая, суббота 11:00