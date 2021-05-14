22 мая в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.

Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли… Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности,

победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «Мы с тобой одной крови – ты и я!».

Продолжительность: 1 час. Без антракта.

Режиссёр-постановщик: Светлана Соболева.

Художник-постановщик: Сергей Мазанов.

Стоимость: 150-300 руб.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.