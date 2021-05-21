22 мая всех любителей живой природы приглашают в гости самые удивительные и разнообразные существа нашей планеты – насекомые.

Добро пожаловать в «Шестиногое царство»!

Посетителей ждёт яркий и изящный мастер-класс для любителей чешуекрылых, увлекательное путешествие в парк с известным энтомологом, во время которого ученый приоткроет завесу тайн насекомых, и, конечно же, близкое знакомство с насекомыми экспозиции Экзотариума.

Самых маленьких посетителей встретит Божья коровка – у неё припасено для них много игр и сюрпризов!

Расписание мероприятия:

12.00 – «Чудеса под ногами». Энтомологическая прогулка (стартуем от входа в экзотариум);

12.00 – Мини-экскурсия «Насекомые» (экспозиция);

12.00 – 16.00 – Мастер-класс «Бабочка-красавица» (экспозиция);

13.00 – «Букашки-козявочки». Занятие-игра для малышей и родителей (лекторий);

14.00 – Мини-экскурсия «Насекомые» (экспозиция);

15.00 – «Шестиногое царство». Интерактивное знакомство с насекомыми (лекторий);

16.00 – «Микро + макро». Насекомые крупным планом (лекторий).

Стоимость мероприятия входит в цену входного билета.

Цена билетов:

Взрослый – 300 руб.

Детский (до 7 лет) – бесплатно.

Детский (от 7 до 18 лет) – 150 руб.

Студенческий (очная форма) – 150 руб.

Льготный – 100 руб.