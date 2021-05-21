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Шестиногое Царство

Шестиногое Царство

22 мая всех любителей живой природы приглашают в гости самые удивительные и разнообразные существа нашей планеты – насекомые.
Добро пожаловать в «Шестиногое царство»!
 
Посетителей ждёт яркий и изящный мастер-класс для любителей чешуекрылых, увлекательное путешествие в парк с известным энтомологом, во время которого ученый приоткроет завесу тайн насекомых, и, конечно же,  близкое знакомство с насекомыми экспозиции Экзотариума. 
Самых маленьких посетителей встретит Божья коровка – у неё припасено для них много игр и сюрпризов!
 
Расписание мероприятия:
 
  • 12.00 – «Чудеса под ногами». Энтомологическая прогулка (стартуем от входа в экзотариум);
  • 12.00 – Мини-экскурсия «Насекомые» (экспозиция);
  • 12.00 – 16.00 – Мастер-класс «Бабочка-красавица» (экспозиция);
  • 13.00 – «Букашки-козявочки». Занятие-игра для малышей и родителей (лекторий);
  • 14.00 – Мини-экскурсия «Насекомые» (экспозиция);
  • 15.00 – «Шестиногое царство». Интерактивное знакомство с насекомыми (лекторий);
  • 16.00 – «Микро + макро». Насекомые крупным планом (лекторий).
Стоимость мероприятия входит в цену входного билета.
 
Цена билетов:
Взрослый – 300 руб.
Детский (до 7 лет) – бесплатно.
Детский (от 7 до 18 лет) – 150 руб.
Студенческий (очная форма) – 150 руб.
Льготный – 100 руб.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
22 мая 2021, суббота
12:00
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22 мая 2021, суббота
16:00
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