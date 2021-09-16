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Годовщина Куликовской битвы, «Кросс нации» и фестиваль «Пушка»: выходные в Туле 17-19 сентября

Годовщина Куликовской битвы, «Кросс нации» и фестиваль «Пушка»: выходные в Туле 17-19 сентября

А еще уникальное иллюзионное шоу, открытие театрального сезона в ТЮЗе, вечер блюза в «Типографии» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Годовщина Куликовской битвы

Когда: 18 сентября, суббота, 8.00.

Где: Музейный комплекс «Куликово поле».

Годовщина Куликовской битвы

18 сентября в Музейном комплексе «Куликово поле» отпразднуют 641-ю годовщину Куликовской битвы

С бытом и военными традициями Руси и Орды XIV века будут знакомить исторические интерактивные площадки, а главным действом на торжествах вновь станет реконструкция сражения.
 

Фестиваль «Пушка»

Когда: 19 сентября, воскресенье, 12.00.

Где: Likerka Loft.
Стоимость: вход на дрифт, Burnout fight, мото- и звуковое шоу — 300 руб. Вход на выставочную зону бесплатный.

Фестиваль «Пушка»

19 сентября в Likerka Loft пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.
 

Иллюзионное шоу «Спящая красавица»

Когда: 19 сентября, воскресенье, 14.00, 18.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.

19 сентября в Городском концертном зале пройдет грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица» Виктора Шишко — финалиста юбилейного сезона шоу «Минута славы» на Первом канале.
 

Кросс нации — 2021

Когда: 18 сентября, суббота, 11.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Кросс нации — 2021

18 сентября Тула присоединится ко Всероссийскому дню бега — «Кросс нации — 2021». 
 
Тысячи любителей легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России. 
 

Открытие театрального сезона в ТЮЗе

Когда: 18-19 сентября, суббота-воскресенье, 12.00, 18.30.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.

Открыти театрального сезона в ТЮЗе

18 и 19 сентября ТЮЗ приглашает взрослых на премьеру предыдущего сезона – «12 стульев» по роману И. Ильфа и Е. Петрова. Постановка уже полюбилась тулякам, неизменно собирая положительные отзывы прессы и театралов. 
 

90's VS нулевые

Когда: 17 сентября, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.

90's VS нулевые

17 сентября в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными. Любимый Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!
 
Не забывайте про наряды – малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое. 
 

Красная Плесень

Когда: 17 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 700 руб.

Красная Плесень

17 сентября в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Красная Плесень». КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа. 
 

Счастливые дни

Когда: 19 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билет можно купить по ссылке.

Счастливые дни

19 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
 

«Академия Михайлова» – «Крылья Советов»

Когда: 19 сентября, воскресенье, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» - «Крылья Советов»

19 сентября в Ледовом дворце «Академия Михайлова» сыграет против московской команды «Крылья Советов» в рамках МХЛ.
 

Вечер блюза с Hot Engines Band

Когда: 18 сентября, суббота, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 600 руб.

Вечер блюза с Hot Engines Band

Танцевальные мастер-классы, кабаре и концерт группы Hot Engines Band18 сентября в «Типографии».

Hot Engines Band — группа разноплановых музыкантов, которые однажды попробовали сыграть вместе. Теперь их можно встретить практически на любой столичной блюзовой вечеринке. Ребята играют совершенно разный блюз: быстрый и медленный, заводной и успокаивающий. А еще в их репертуаре есть энергичный свинг и качающий фанк.
 

Оружейная субботея в «Добродее»

Когда: 18 сентября, суббота, 14.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Оружейная субботея в «Добродее»

18 сентября ремесленный двор «Добродей» погрузит своих посетителей в атмосферу традиционного быта и праздника оружейных мастеров.
 
В «Кустарном антимузее» будет работать выставка мастера-гравера Николая
Анциферова «Ажур из-под резца», на которой представлены подарочные
клинки с уникальной гравировкой и инкрустацией, искусные шкатулки,
подсвечники и другие работы из стали, выполненные в истинно тульских традициях.
 

Готическая каллиграфия для начинающих

Когда: 18 сентября, суббота, 13.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Готическая каллиграфия для начинающих

18 сентября в творческом кластере «Октава» стартует новый курс «Готическая каллиграфия для начинающих». Мечтали научиться красиво писать? Даже не просто писать, а создавать красивые буквы в готическом стиле?

Курс будет состоять из трех занятий, на которых вы научитесь:
 
  • Создавать буквы латинского алфавита;
  • Рисовать тату-надписи;
  • Работать с разными инструментами и материалами — ширококонечным пером, кистями и тушью.
 

День оружейника в Тульском музее оружия

Когда: 18-19 сентября, суббота-воскресенье, 10.00.

Старт: Музей оружия.

День оружейника в Тульском музее оружия

18 и 19 сентября посетителям музея предлагаются костюмированные экскурсии по экспозиции музея, пешеходные экскурсии по территории музея.
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«My Little Pony: Новое поколение» (6+)

Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина.
 

«Дюна» (12+)

Уже с 16 сентября смотрите самую долгожданную премьеру после локдауна. В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – спайс. А всё потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной...

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:30 0
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