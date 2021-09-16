Годовщина Куликовской битвы, «Кросс нации» и фестиваль «Пушка»: выходные в Туле 17-19 сентября

Где: Likerka Loft. Стоимость: вход на дрифт, Burnout fight, мото- и звуковое шоу — 300 руб. Вход на выставочную зону бесплатный.
19 сентября в Likerka Loft пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.
18 и 19сентябряТЮЗ приглашает взрослых на премьеру предыдущего сезона – «12 стульев» по роману И. Ильфа и Е. Петрова. Постановка уже полюбилась тулякам, неизменно собирая положительные отзывы прессы и театралов.
Где: Культурный центр «Типография». Стоимость: от 200 руб. Подробности поссылке.
17 сентября в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными. Любимый Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!
Не забывайте про наряды – малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое.
Где: Тульский камерный драматический театр. Билет можно купить по ссылке.
19 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Где: Культурный центр «Типография». Стоимость: от 600 руб.
Танцевальные мастер-классы, кабаре и концерт группы Hot Engines Band — 18 сентября в «Типографии».
Hot Engines Band — группа разноплановых музыкантов, которые однажды попробовали сыграть вместе. Теперь их можно встретить практически на любой столичной блюзовой вечеринке. Ребята играют совершенно разный блюз: быстрый и медленный, заводной и успокаивающий. А еще в их репертуаре есть энергичный свинг и качающий фанк.
18 сентября в творческом кластере «Октава» стартует новый курс «Готическая каллиграфия для начинающих». Мечтали научиться красиво писать? Даже не просто писать, а создавать красивые буквы в готическом стиле?
Курс будет состоять из трех занятий, на которых вы научитесь:
Создавать буквы латинского алфавита;
Рисовать тату-надписи;
Работать с разными инструментами и материалами — ширококонечным пером, кистями и тушью.
Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина.
«Дюна» (12+)
Уже с 16 сентября смотрите самую долгожданную премьеру после локдауна. В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – спайс. А всё потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной...