Годовщина Куликовской битвы, «Кросс нации» и фестиваль «Пушка»: выходные в Туле 17-19 сентября

17 сентября в тульском рок-клубе « М2 » выступит группа « Красная Плесень ». КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа.

Не забывайте про наряды – малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое.

17 сентября в культурном центре « Типография » пройдет вечеринка « 90's VS нулевые ». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными. Любимый Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!

Когда: 19 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Билет можно купить по ссылке.

19 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.