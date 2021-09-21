Продать квартиру и купить дом с риэлтором: проверено на себе

Фото специалиста по недвижимости Ксении Зеленцовой с клиентом.

Тулячка Ирина Романовская решила сменить недвижимость и обратилась в агентство недвижимости. Что из этого вышло, читайте в материале Myslo.

Покупка квартиры или дома – масштабное событие для каждого. А что если перед этим вам нужно продать свою недвижимость? Причем все нужно сделать быстро, да еще и оформить ипотеку. Кажется, это бесконечно долгий и сложный процесс. Только если не обращаться за помощью к профессионалам.

Тулячка Ирина Романовская задумала продать свою квартиру и купить дом в ипотеку в мае 2021 года. Тогда она еще не могла представить, что уже в августе переедет.



Ирина Романовская

– Честно говоря, не спрашивала у знакомых. Набрала в интернете «Кто поможет с недвижимостью в Туле». Первая ссылка вела на агентство недвижимости «Этажи». Я позвонила, и меня связали со специалистом Ксенией. Мы назначили встречу, чтобы обсудить детали.

И всё так быстро завертелось. Покупателей на нашу квартиру нашли за пару недель. А потом мы выбрали дом и стали оформлять ипотеку. Уже в августе мы жили в доме, о котором мечтали! А ведь в мае у нас не было ни покупателей на квартиру, ни дома на примете.

Я жуткая паникерша, но с нашим специалистом не было поводов для беспокойства.

Ксения всегда была рядом, возила нас на осмотр домов, делала документы, искала объявления, которые мы могли рассмотреть.

На все встречи она приезжала с нами, смотрела документы. Все сложные манипуляции, именно то, что казалось не под силу, специалист взяла на себя.

В итоге мы породнились до такой степени, что Ксения даже помогала нам перевозить вещи в новый дом! Мы продолжаем с ней сотрудничать. Сейчас она помогает нам переоформлять землю. Более того, ее я посоветовала уже трем своим знакомым, и они тоже очень довольны.

Боялась ли я доверять сделки агентству недвижимости? Нет. Иногда знакомые могут подставить больше, чем квалифицированные специалисты. Перед первой встречей со специалистом я, конечно, прочитала отзывы об агентстве недвижимости «Этажи» в интернете. Негатива не нашла, а в эпоху цифровых технологий любая неприятная ситуация была бы точно обнародована.

К тому же я поняла: с профессионалом сделку можно максимально выстроить под себя. Я работаю воспитателем в детском саду, у меня есть дополнительный доход, но банкам его не предъявишь. Несмотря на всё это мне дали ипотеку без поручителей на 15 лет, ежемесячный платеж составляет почти всю мою официальную зарплату. Мне самой такие комфортные условия бы не предложили.

Еще удалось сэкономить на страховке. Девочки из агентства нашли вариант страховки недвижимости и жизни всего за 7 тысяч рублей в год. Я слышала о случаях, когда такой платеж составляет 20, 30, а то и 50 тысяч рублей! И как после этого можно говорить о том, что работа риэлтора стоит дорого? Эта сумма легко окупается.



Руководитель загородной недвижимости Дмитрий Борзов.

Сейчас, пройдя этот путь покупки и продажи недвижимости, я точно могу посоветовать: обращайтесь к специалистам. Ну и рекомендация от меня – в агентство недвижимости «Этажи», оно доказало свою репутацию и проверено лично мной!

Специалисты агентства недвижимости «Этажи» всегда могут сориентировать покупателя на рынке недвижимости, выбрать наиболее выгодные условия ипотечного кредита с минимальным ежемесячным платежом и низкой ставкой, а также проверить документы и отследить надежность покупки. Сделка с агентством недвижимости «Этажи» – это всегда быстро и качественно.

Все хлопоты по оформлению документов берут на себя опытные специалисты, а вам остается только наслаждаться новосельем.

В компании «Этажи» полноценно работает офис государственного многофункционального центра. Специалисты МФЦ регистрируют сделки клиентов «Этажей» по переходу прав собственности на объекты недвижимости без очередей и лишнего ожидания.

Тула, ул. Советская, 74.