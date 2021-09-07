Счастливые дни
19 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Билет можно купить по ссылке.
Билет можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
19 сентября 2021, воскресенье
18:30
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽