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Счастливые дни

Счастливые дни

19 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.

Билет можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
19 сентября 2021, воскресенье
18:30
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Касса
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Отава Ё
Купить билет
17 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
Купить билет
2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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