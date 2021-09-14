афиша
афиша
Регистрация
Вечер блюза с Hot Engines Band

Вечер блюза с Hot Engines Band

Танцевальные мастер-классы, кабаре и концерт группы Hot Engines Band — 18 сентября в «Типографии».

Hot Engines Band — группа разноплановых музыкантов, которые однажды попробовали сыграть вместе. Теперь их можно встретить практически на любой столичной блюзовой вечеринке. Ребята играют совершенно разный блюз: быстрый и медленный, заводной и успокаивающий. Еще в их репертуаре есть энергичный свинг и качающий фанк!
 
Перед концертом преподаватели танцев Аня Чекмазова и Гоша Трубников (по-совместительству один из музыкантов) проведут мастер-классы по блюзу. А еще, вы увидите выступление шоу-группы.
 
18.00 - мастер-класс по блюзу и кабаре с номерами от танцоров блюзовой студии;
19.00 - блюзовый концерт группы Hot Engines Band!
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 сентября 2021, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
Купить билет
22 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.