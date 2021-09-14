Вечер блюза с Hot Engines Band
Танцевальные мастер-классы, кабаре и концерт группы Hot Engines Band — 18 сентября в «Типографии».
Hot Engines Band — группа разноплановых музыкантов, которые однажды попробовали сыграть вместе. Теперь их можно встретить практически на любой столичной блюзовой вечеринке. Ребята играют совершенно разный блюз: быстрый и медленный, заводной и успокаивающий. Еще в их репертуаре есть энергичный свинг и качающий фанк!
Перед концертом преподаватели танцев Аня Чекмазова и Гоша Трубников (по-совместительству один из музыкантов) проведут мастер-классы по блюзу. А еще, вы увидите выступление шоу-группы.
18.00 - мастер-класс по блюзу и кабаре с номерами от танцоров блюзовой студии;
19.00 - блюзовый концерт группы Hot Engines Band!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 сентября 2021, суббота
18:00
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽