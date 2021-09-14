Вечер блюза с Hot Engines Band

Танцевальные мастер-классы, кабаре и концерт группы Hot Engines Band — 18 сентября в «Типографии».

Hot Engines Band — группа разноплановых музыкантов, которые однажды попробовали сыграть вместе. Теперь их можно встретить практически на любой столичной блюзовой вечеринке. Ребята играют совершенно разный блюз: быстрый и медленный, заводной и успокаивающий. Еще в их репертуаре есть энергичный свинг и качающий фанк!

Перед концертом преподаватели танцев Аня Чекмазова и Гоша Трубников (по-совместительству один из музыкантов) проведут мастер-классы по блюзу. А еще, вы увидите выступление шоу-группы.

18.00 - мастер-класс по блюзу и кабаре с номерами от танцоров блюзовой студии;

19.00 - блюзовый концерт группы Hot Engines Band!