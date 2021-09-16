Готическая каллиграфия для начинающих
18 сентября в творческом кластере «Октава» стартует новый курс «Готическая каллиграфия для начинающих». Мечтали научиться красиво писать? Даже не просто писать, а создавать красивые буквы в готическом стиле?
Он будет состоять из трех занятий, на которых вы научитесь:
- Создавать буквы латинского алфавита;
- Рисовать тату-надписи;
- Работать с разными инструментами и материалами — ширококонечным пером, кистями и тушью.
Помогать нам в этом будет художник и каллиграф Дмитрий Сидоров.
Стоимость курса: 2000 руб. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стоимость курса: 2000 руб. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
18 сентября 2021, суббота
13:00
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
9 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽