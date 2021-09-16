афиша
афиша
Регистрация
Готическая каллиграфия для начинающих

Готическая каллиграфия для начинающих

18 сентября в творческом кластере «Октава» стартует новый курс «Готическая каллиграфия для начинающих». Мечтали научиться красиво писать? Даже не просто писать, а создавать красивые буквы в готическом стиле? 

Он будет состоять из трех занятий, на которых вы научитесь:
 
  • Создавать буквы латинского алфавита;
  • Рисовать тату-надписи;
  • Работать с разными инструментами и материалами — ширококонечным пером, кистями и тушью.
Помогать нам в этом будет художник и каллиграф Дмитрий Сидоров. 
Стоимость курса: 2000 руб. Зарегистрироваться можно по ссылке
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
18 сентября 2021, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Phantom Lord
Купить билет
24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
НОЧЬ ТАТТОО
Купить билет
25 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
F.P.G
Купить билет
9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.