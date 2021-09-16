18 сентября в творческом кластере «Октава» стартует новый курс «Готическая каллиграфия для начинающих». Мечтали научиться красиво писать? Даже не просто писать, а создавать красивые буквы в готическом стиле?

Он будет состоять из трех занятий, на которых вы научитесь:

Создавать буквы латинского алфавита;

Рисовать тату-надписи;

Работать с разными инструментами и материалами — ширококонечным пером, кистями и тушью.