Технику в рассрочку пенсионерам? Да!

Рассрочка по праву считается удобным способом оплаты покупки. В магазине «Дуэт» обновить бытовую технику и электронику могут и пенсионеры. Это выгодно, доступно и честно.

Многие из нас привыкли покупать бытовую технику и электронику в рассрочку. Она часто не вовремя выходит из строя или устаревает, а выложить сразу полную сумму не получается. Тогда мы идем в магазин и выбираем тот вариант, при котором платить за покупку можно частями.

Но как быть пенсионерам? Дадут ли им рассрочку на нужный товар? В магазине «Дуэт» да! За долгие годы работы в Туле магазин доказал, что умеет заботиться о покупателях, поэтому здесь пенсионерам не только одобряют рассрочку, но и предлагают особые условия.

Пенсионеры могут купить технику в магазине «Дуэт» в рассрочку без первоначального взноса.

Рассрочка максимально прозрачная. Чтобы рассчитать ежемесячный платеж, достаточно поделить стоимость покупки на количество месяцев рассрочки. То есть при покупке холодильника за 28 000 рублей при рассрочке на 12 месяцев ежемесячный платеж составит всего 2333 рубля. Это посильная сумма для семейного бюджета.

Больше никаких переплат. Магазин доверяет своим покупателям и предоставляет настоящую беспроцентную рассрочку на год без участия банка. Рассрочка оплачивается прямо в кассе магазина.

Почему покупать в рассрочку выгодно?

Правильная рассрочка – куда более выгодный вариант, чем накопления. Особенно учитывая небольшие доходы пенсионеров. Вспомните, сколько техника стоила год назад? Цены растут. Пока вы копите, телевизор или стиральная машина могут прилично подорожать. А с рассрочкой вы «заморозите» цену и будете оплачивать товар по прошлогодней стоимости.

Сейчас взять рассрочку и обновить технику самое время. Это тот случай, когда выплата в 10 000 рублей, полученная от государства, может выгодно сработать. Этих денег не хватит, чтобы оплатить технику полностью. Пусть она будет вашим подспорьем в выплатах или станет частью первого взноса, если вы захотите внести его и облегчить ежемесячный платеж. В качестве взноса вы можете оплатить 20% от стоимости. И вот уже тот же холодильник за 28 000 рублей при первоначальном взносе в 5600 рублей обойдется всего в 1866 рублей в месяц!

Не ждите подходящего момента, покупайте сейчас и пользуйтесь современной техникой!

Магазин «Дуэт» много лет работает в Туле и имеет безупречную репутацию. В продаже – техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д.

Что важно, консультанты в магазине владеют информацией обо всей представленной технике и электронике. У них нет плана продаж определенных моделей, поэтому они помогут вам сделать правильный выбор. А значит, покупка будет радовать вас долгие годы!

ww. duet-tula.ru

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