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90's VS нулевые

90's VS нулевые

17 сентября в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными! Любимый Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!

Не забывайте про наряды! Малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое! Каждый из вас может стать звездой танцпола и фотографий - специально для вас на вечеринке трудятся фотографы.

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 сентября 2021, пятница
22:00
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Касса
Отава Ё
Купить билет
17 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
6 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
OTTO DIX
Купить билет
26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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