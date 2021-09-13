90's VS нулевые
17 сентября в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными! Любимый Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!
Не забывайте про наряды! Малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое! Каждый из вас может стать звездой танцпола и фотографий - специально для вас на вечеринке трудятся фотографы.
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 сентября 2021, пятница
22:00
17 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽