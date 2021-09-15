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Оружейная субботея в «Добродее»

Оружейная субботея в «Добродее»

18 сентября с 14.00 до 16.00 ремесленный двор «Добродей» погрузит своих посетителей в атмосферу традиционного быта и праздника оружейных мастеров.

В «Кустарном антимузее» будет работать выставка мастера-гравёра Николая
Анциферова «Ажур из под резца», на которой представлены подарочные
клинки с уникальной гравировкой и инкрустацией, искусные шкатулки,
подсвечники и другие работы из стали, выполненные в истинно тульских традициях.
 
 
На экскурсии по музейно-выставочному комплексу «Тульский резной
наличник», где собраны подлинные элементы декора тульских домов, а
также их реконструкции, воссозданные на основе исторических документов,
можно узнать об особенностях деревянных построек города оружейников
XIX века.
 
«Кустарный антимузей» предложит путешествие в мир кустарных
промыслов, которые наряду с оружейным производством бытовали в
Тульской губернии в конце ХIХ – начале ХIХ века.
 
На выставке-ярмарке в недавно открывшейся «Добрыниной лавке» гости
смогут купить изделия мастеров декоративно-прикладных промыслов.
Фольклорный театр «Булыжник» пригласит юных потомков оружейных
мастеров на представление кукольной комедии «Петрушка и капрал».
Для знатоков истории Тулы приготовлен квиз «Оружейных дел мастера».
Самые активные не только проявят смекалку и проверят знания любимого
города, но и получат памятные подарки от ремесленного двора «Добродей».
Гости праздника смогут попробовать себя в традиционно оружейных мастер-
классах по ковке, чеканке, гравировке.
 
Вход на праздник по предварительной записи. Справки – по телефону:
+7(4872)35-25-00.
Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
18 сентября 2021, суббота
14:00
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VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Phantom Lord
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24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
НОЧЬ ТАТТОО
Купить билет
25 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
F.P.G
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9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Группа Тюленева
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2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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