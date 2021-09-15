Оружейная субботея в «Добродее»
18 сентября с 14.00 до 16.00 ремесленный двор «Добродей» погрузит своих посетителей в атмосферу традиционного быта и праздника оружейных мастеров.
В «Кустарном антимузее» будет работать выставка мастера-гравёра Николая
Анциферова «Ажур из под резца», на которой представлены подарочные
клинки с уникальной гравировкой и инкрустацией, искусные шкатулки,
подсвечники и другие работы из стали, выполненные в истинно тульских традициях.
На экскурсии по музейно-выставочному комплексу «Тульский резной
наличник», где собраны подлинные элементы декора тульских домов, а
также их реконструкции, воссозданные на основе исторических документов,
можно узнать об особенностях деревянных построек города оружейников
XIX века.
«Кустарный антимузей» предложит путешествие в мир кустарных
промыслов, которые наряду с оружейным производством бытовали в
Тульской губернии в конце ХIХ – начале ХIХ века.
На выставке-ярмарке в недавно открывшейся «Добрыниной лавке» гости
смогут купить изделия мастеров декоративно-прикладных промыслов.
Фольклорный театр «Булыжник» пригласит юных потомков оружейных
мастеров на представление кукольной комедии «Петрушка и капрал».
Для знатоков истории Тулы приготовлен квиз «Оружейных дел мастера».
Самые активные не только проявят смекалку и проверят знания любимого
города, но и получат памятные подарки от ремесленного двора «Добродей».
Гости праздника смогут попробовать себя в традиционно оружейных мастер-
классах по ковке, чеканке, гравировке.
Вход на праздник по предварительной записи. Справки – по телефону:
+7(4872)35-25-00.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
18 сентября 2021, суббота
14:00
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
25 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
9 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽