Оружейная субботея в «Добродее»

18 сентября с 14.00 до 16.00 ремесленный двор «Добродей» погрузит своих посетителей в атмосферу традиционного быта и праздника оружейных мастеров.

В «Кустарном антимузее» будет работать выставка мастера-гравёра Николая

Анциферова «Ажур из под резца», на которой представлены подарочные

клинки с уникальной гравировкой и инкрустацией, искусные шкатулки,

подсвечники и другие работы из стали, выполненные в истинно тульских традициях.



На экскурсии по музейно-выставочному комплексу «Тульский резной

наличник», где собраны подлинные элементы декора тульских домов, а

также их реконструкции, воссозданные на основе исторических документов,

можно узнать об особенностях деревянных построек города оружейников

XIX века.

«Кустарный антимузей» предложит путешествие в мир кустарных

промыслов, которые наряду с оружейным производством бытовали в

Тульской губернии в конце ХIХ – начале ХIХ века.

На выставке-ярмарке в недавно открывшейся «Добрыниной лавке» гости

смогут купить изделия мастеров декоративно-прикладных промыслов.

Фольклорный театр «Булыжник» пригласит юных потомков оружейных

мастеров на представление кукольной комедии «Петрушка и капрал».

Для знатоков истории Тулы приготовлен квиз «Оружейных дел мастера».

Самые активные не только проявят смекалку и проверят знания любимого

города, но и получат памятные подарки от ремесленного двора «Добродей».

Гости праздника смогут попробовать себя в традиционно оружейных мастер-

классах по ковке, чеканке, гравировке.

Вход на праздник по предварительной записи. Справки – по телефону:

+7(4872)35-25-00.