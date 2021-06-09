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Иллюзионное шоу «Спящая красавица»

Иллюзионное шоу «Спящая красавица»

19 сентября в Городском концертном зале пройдет грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица» Виктора Шишко — финалиста юбилейного сезона шоу «Минута славы» на «Первом канале».
 
 
По независящим от Myslo-кассы причинам шоу перенесено на 19 сентября.
 
Самый загадочный участник телепроекта «Удиви меня!» на телеканале ТВ-3, специальный гость телепроектов «Tu si que vales» Canale-5 (Италия) и Le Plus Grand Cabaret France 2 &amp; TV5 Monde (Франция) .
 

Бессмертную историю любви ждет полное «переиздание», а не очередная «кавер-версия». «Спящая Красавица» XXI века — незабываемое и оригинальное иллюзионное шоу, в котором великий сюжет Шарля Перро стал лишь отправной точкой в безграничной фантазии создателей
проекта. У этой сказки богатейшая сценическая биография. Более чем за 300 лет её существования сюжет неоднократно видоизменяли, однако именно шоу Виктора Шишко продемонстрирует неожиданный взгляд на любимую с детства историю. Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей, которая красной нитью проходит через всё шоу. Благодаря такому блестящему синтезу, «Спящая Красавица» приводит в восхищение всех
зрителей, независимо от их возраста.
 
Тонны декораций и специальной аппаратуры, роскошные костюмы, магические спецэффекты и головокружительные трюки, возможные только в сказках, не только покорят любого, но и откроют для Вас двери в потрясающий мир иллюзий. А самые бесстрашные зрители даже смогут стать
участниками невероятных фокусов и убедиться в реальности происходящего, самостоятельно проверив иллюзионную аппаратуру. Главным в этой программе являются зрелищные трюки, большинство из которых созданы Виктором Шишко и не имеют аналогов в мире. 
 
Вы получите массу ярких, незабываемых впечатлений и сможете убедиться в том, что это шоу просто не позволит Вам сидеть и безучастно наблюдать за происходящим на сцене… Ведь по своему масштабу, красочности и уровню исполнения иллюзионных трюков, «Спящая Красавица» по праву может сразиться в борьбе за первенство с лучшими мировыми развлекательными шоу.
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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
19 сентября 2021, воскресенье
14:00
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19 сентября 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Phantom Lord
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24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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