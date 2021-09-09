Кросс нации — 2021
18 сентября Тула присоединится ко Всероссийскому дню бега — «Кросс нации — 2021». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Тысячи любителей легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России. Участие в забеге бесплатно, на маршруте предусмотрено три дистанции: 500, 1000 и 4000 метров.
В Туле забег пройдет в Центральном парке.
Чтобы принять в нем участие, нужно пройти предварительную регистрацию. Мандатная комиссия будет работать на Центральном стадионе «Арсенал» на Восточной трибуне (комната 109). Время работы:
- 15, 16, 17 сентября с 10.00 до 17.00,
- 18 сентября с 9.00 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
Телефон для справок 35-92-47.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
15 сентября 2021, среда
10:00
16 сентября 2021, четверг
10:00
17 сентября 2021, пятница
10:00
18 сентября 2021, суббота
10:00
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽