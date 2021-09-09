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Кросс нации — 2021

Кросс нации — 2021

18 сентября Тула присоединится ко Всероссийскому дню бега — «Кросс нации — 2021». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Тысячи любителей легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России. Участие в забеге бесплатно, на маршруте предусмотрено три дистанции: 500, 1000 и 4000 метров.

В Туле забег пройдет в Центральном парке.

Чтобы принять в нем участие, нужно пройти предварительную регистрацию. Мандатная комиссия будет работать на Центральном стадионе «Арсенал» на Восточной трибуне (комната 109). Время работы:

  • 15, 16, 17 сентября с 10.00 до 17.00,
  • 18 сентября с 9.00 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Телефон для справок 35-92-47.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
15 сентября 2021, среда
10:00
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16 сентября 2021, четверг
10:00
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17 сентября 2021, пятница
10:00
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Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
F.P.G
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9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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