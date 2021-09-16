19 сентября в «Ликерке Лофт» пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска. Вход для зрителей с 12.00.

Уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;

Дрифт такси для зрителей и гостей;

ТОП-10 среди участников;

Limbo contest для машин участников;

Exhaust battle для машин участников;

Burnout fight для машин участников;

Увлекательная конкурсная программа для зрителей;

Отдых в атмосферном месте на центральной улице города. Вход на выставочную зону бесплатный. Стоимость входа на дрифт, Burnout fight, мото и звуковое шоу — 300 руб.