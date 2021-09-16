Фестиваль «Пушка»
19 сентября в «Ликерке Лофт» пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска. Вход для зрителей с 12.00.
- Уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;
- Дрифт такси для зрителей и гостей;
- ТОП-10 среди участников;
- Limbo contest для машин участников;
- Exhaust battle для машин участников;
- Burnout fight для машин участников;
- Увлекательная конкурсная программа для зрителей;
- Отдых в атмосферном месте на центральной улице города.
Вход на выставочную зону бесплатный. Стоимость входа на дрифт, Burnout fight, мото и звуковое шоу — 300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
19 сентября 2021, воскресенье
12:00
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽