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Фестиваль «Пушка»

Фестиваль «Пушка»

19 сентября в «Ликерке Лофт» пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска. Вход для зрителей с 12.00.

  • Уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;
  • Дрифт такси для зрителей и гостей;
  • ТОП-10 среди участников;
  • Limbo contest для машин участников;
  • Exhaust battle для машин участников;
  • Burnout fight для машин участников;
  • Увлекательная конкурсная программа для зрителей;
  • Отдых в атмосферном месте на центральной улице города.
Вход на выставочную зону бесплатный. Стоимость входа на дрифт, Burnout fight, мото и звуковое шоу — 300 руб.

 

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
19 сентября 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Phantom Lord
Купить билет
24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Хабиб и Ваня Дмитриенко
Купить билет
4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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