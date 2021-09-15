Открыти театрального сезона в ТЮЗе

18–19 сентября Тульский театр юного зрителя открывает свой 91-й театральный сезон. В эти дни будет показано по два спектакля.

В 12.00 самые маленькие зрители впервые отправятся в интерактивное путешествие «Под созвездием Большой Медведицы». Эта премьера была подготовлена летом, в межсезонье. За 40 минут зрители от 2 до 5 лет успеют облететь Арктику, познакомятся с белым медведем и северными духами, увидят полярное сияние и покорят Северный полюс.

К новому для Тулы формату – беби-спектаклю – в театре юного зрителя обращаются во второй раз. В репертуаре уже есть спектакль для младших дошкольников «Веселое чаепитие». Над обеими постановками работали режиссер Ярославна Прилепская и художник Денис Ляпин. Важную роль здесь играют видеопроекции. Они заменяют декорации и, например, льдины, по которым зрители прыгают вместе с главными героями – отважным капитаном Асбьёрном, девочкой Кирстен и мальчиком Лукасом.

– В беби-спектаклях важно включать зрителей в действие, – рассказывает Ярославна Прилепская. – Такие постановки мы даем на малой сцене, чтобы дети могли поиграть, потанцевать, напрямую пообщаться с актерами. Зрителей в зале немного, поэтому малышам в этой обстановке спокойно и уютно. Это некий переходный этап от игры к просмотру полноценного полноформатного спектакля.

В финале дети получат сувениры от театра и сделают фото на память с героями спектакля.

В 18.30 18 и 19 сентября ТЮЗ приглашает взрослых на премьеру предыдущего сезона – «12 стульев» по роману И. Ильфа и Е. Петрова. Постановка уже полюбилась тулякам, неизменно собирая положительные отзывы прессы и театралов. «Остап Бендер получился персонажем неоднозначным, героем не столько комедийным, сколько лиричным...», «Это не Захаров и не Гайдай», – подчеркивали журналисты. А руководитель Тульского отделения Литературного фонда России Валерий Маслов подвел итог: «Скажу сразу: такого талантливого, феерического, объёмного по количеству артистов, костюмов, сценографии, художественного оформления спектакля в ТЮЗе, да и во всей театральной жизни нашего региона вспомнить трудно…».

Театр продолжает работу и над будущими постановками. Режиссер Лариса Козлова и тюзовцы готовят спектакль «Маугли». Что получилось, зрители увидят уже этой осенью. Так же в планах на сезон – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев» и юбилейные торжества: в ноябре исполнится ровно 90 лет с того момента, как в Туле появился свой детско-юношеский театр.

Все билеты на сентябрь доступны на сайте и в кассе театра.