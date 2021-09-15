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Открыти театрального сезона в ТЮЗе

Открыти театрального сезона в ТЮЗе

18–19 сентября Тульский театр юного зрителя открывает свой 91-й театральный сезон. В эти дни будет показано по два спектакля.

В 12.00 самые маленькие зрители впервые отправятся в интерактивное путешествие «Под созвездием Большой Медведицы». Эта премьера была подготовлена летом, в межсезонье. За 40 минут зрители от 2 до 5 лет успеют облететь Арктику, познакомятся с белым медведем и северными духами, увидят полярное сияние и покорят Северный полюс.
 
 
К новому для Тулы формату – беби-спектаклю – в театре юного зрителя обращаются во второй раз. В репертуаре уже есть спектакль для младших дошкольников «Веселое чаепитие». Над обеими постановками работали режиссер Ярославна Прилепская и художник Денис Ляпин. Важную роль здесь играют видеопроекции. Они заменяют декорации и, например, льдины, по которым зрители прыгают вместе с главными героями – отважным капитаном Асбьёрном, девочкой Кирстен и мальчиком Лукасом.
 
 
– В беби-спектаклях важно включать зрителей в действие, – рассказывает Ярославна Прилепская. – Такие постановки мы даем на малой сцене, чтобы дети могли поиграть, потанцевать, напрямую пообщаться с актерами. Зрителей в зале немного, поэтому малышам в этой обстановке спокойно и уютно. Это некий переходный этап от игры к просмотру полноценного полноформатного спектакля.
 
В финале дети получат сувениры от театра и сделают фото на память с героями спектакля.
 
В 18.30 18 и 19 сентября ТЮЗ приглашает взрослых на премьеру предыдущего сезона – «12 стульев» по роману И. Ильфа и Е. Петрова. Постановка уже полюбилась тулякам, неизменно собирая положительные отзывы прессы и театралов. «Остап Бендер получился персонажем неоднозначным, героем не столько комедийным, сколько лиричным...», «Это не Захаров и не Гайдай», – подчеркивали журналисты. А руководитель Тульского отделения Литературного фонда России Валерий Маслов подвел итог: «Скажу сразу: такого талантливого, феерического, объёмного по количеству артистов, костюмов, сценографии, художественного оформления спектакля в ТЮЗе, да и во всей театральной жизни нашего региона вспомнить трудно…».
 
Театр продолжает работу и над будущими постановками. Режиссер Лариса Козлова и тюзовцы готовят спектакль «Маугли». Что получилось, зрители увидят уже этой осенью. Так же в планах на сезон – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев» и юбилейные торжества: в ноябре исполнится ровно 90 лет с того момента, как в Туле появился свой детско-юношеский театр.
 
Все билеты на сентябрь доступны на сайте и в кассе театра.
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
18 сентября 2021, суббота
12:00
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18 сентября 2021, суббота
18:30
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19 сентября 2021, воскресенье
18:30
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Касса
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
Купить билет
22 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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