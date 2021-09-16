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День оружейника в Тульском музее оружия

День оружейника в Тульском музее оружия

18 и 19 сентября посетителям музея предлагаются костюмированные экскурсии по экспозиции музея, пешеходные экскурсии по территории музея.

В музейных соцсетях и на сайте будет опубликована специально подготовленная серия видео «Тульские оружейники — Великой Победе». Для любителей мастер-классов в видео-формате покажут новые творческие презентации от лучших оружейников Тулы.
 
 
В музее-шлеме организуют интерактивные костюмированные экскурсии по выставкам и экспозиции музея для детей и взрослых. А тематическую экскурсию «Оружейная Тула сегодня» проведет робот-гид Акинфий.
 
Можно будет также посетить пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Стальные стражи» и по «Аллее Славы знаменитых оружейников г.Тулы».
В очном формате пройдут программа выходного дня «Семейная суббота» и творческие мастер-классы школы тульских мастеров.
 
Вечером по традиции состоится светомузыкальное представление: шлем озарится разноцветными огнями художественной подсветки.

 

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
18 сентября 2021, суббота
10:00
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−1
Касса
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
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22 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Лена Василёк
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25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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