День оружейника в Тульском музее оружия

18 и 19 сентября посетителям музея предлагаются костюмированные экскурсии по экспозиции музея, пешеходные экскурсии по территории музея.

В музейных соцсетях и на сайте будет опубликована специально подготовленная серия видео «Тульские оружейники — Великой Победе». Для любителей мастер-классов в видео-формате покажут новые творческие презентации от лучших оружейников Тулы.

В музее-шлеме организуют интерактивные костюмированные экскурсии по выставкам и экспозиции музея для детей и взрослых. А тематическую экскурсию «Оружейная Тула сегодня» проведет робот-гид Акинфий.

Можно будет также посетить пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Стальные стражи» и по «Аллее Славы знаменитых оружейников г.Тулы».

В очном формате пройдут программа выходного дня «Семейная суббота» и творческие мастер-классы школы тульских мастеров.

Вечером по традиции состоится светомузыкальное представление: шлем озарится разноцветными огнями художественной подсветки.