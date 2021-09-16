День оружейника в Тульском музее оружия
18 и 19 сентября посетителям музея предлагаются костюмированные экскурсии по экспозиции музея, пешеходные экскурсии по территории музея.
В музейных соцсетях и на сайте будет опубликована специально подготовленная серия видео «Тульские оружейники — Великой Победе». Для любителей мастер-классов в видео-формате покажут новые творческие презентации от лучших оружейников Тулы.
В музее-шлеме организуют интерактивные костюмированные экскурсии по выставкам и экспозиции музея для детей и взрослых. А тематическую экскурсию «Оружейная Тула сегодня» проведет робот-гид Акинфий.
Можно будет также посетить пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Стальные стражи» и по «Аллее Славы знаменитых оружейников г.Тулы».
В очном формате пройдут программа выходного дня «Семейная суббота» и творческие мастер-классы школы тульских мастеров.
Вечером по традиции состоится светомузыкальное представление: шлем озарится разноцветными огнями художественной подсветки.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
18 сентября 2021, суббота
10:00
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽