Топ-12 осенних спектаклей и шоу в Туле

Фото на vk.com/sv_bezrukov

Что посмотреть этой осенью в Туле? Собрали 12 анонсов спектаклей с известными актерами и невероятными шоу иллюзионистов и КВНщиков.

Когда: 15 ноября, пятница, 18.30

Где: КДЦ «Азот», Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г

Цена: 700−1300 р.

«Звездный» состав: Татьяна Кравченко, Сергей Колесников, Александр Носик, Андрей Васильев, Андрей Бутин, Дарья Михайличенко.

Феерично смешная комедия рассказывает о жизни успешного и любвеобильного пластического хирурга. С целью избежать серьезных отношений, он рассказывает своим подружкам, что давно и счастливо женат и имеет троих детей. Однако его очередная юная любовница не желает становиться причиной семейной драмы, ведь она искренне верит в крепкий брак своего героя. И тогда ловелас уговаривает свою помощницу сыграть роль неверной жены… Смогут ли персонажи обрести свое счастье смотрите на премьере спектакля.

Когда: 17 ноября, воскресенье, 13.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1300 -1400 р.

«Звёздный» состав: Юрий Куклачев и актеры театра кошек

Юрий Куклачев представит тулякам новое шоу «Мяугли». Гостей ждет увлекательное путешествие в волшебную страну «МЯУГЛИ», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!

Когда: 22 ноября, пятница, 18.30

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700−2000 р.

«Звездный» состав: Олеся Железняк, Александр Галибин

Это спектакль в стиле романа-приключения по мотивам пьесы Бернарда Шоу. В пьесе каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества. Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница в исполнении Олеси Железняк перерождается в изысканную светскую леди!

Когда: 13 декабря, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1400−2300 р.

«Звездный» состав: Екатерина Варнава, Мария Кравченко и Евгений Бороденко.

Невероятно смешную и трогательную комедию"Ангелы на крыше" покажут резиденты Comedy Woman. Потеряв смысл жизни главная героиня оказывается на крыше высотного дома, где и должно все закончится. Но неожиданная встреча перед прыжком вниз круто изменяет жизнь главной героини Кати. Как оказалось, даже в этом трагическом проступке может быть скрыто много смешного и забавного. Катерине дается еще один шанс начать жизнь с начала и она хватается за это предложение судьбы. И не зря, ведь она преподнесет еще много сюрпризов героям пьесы. Объединившись вместе, они преодолевают все трудности. Делают они это эмоционально, шумно и конечно смешно.

Когда: 20 декабря, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 800−2500 р.

«Звёздный» состав: московский балет La Classique

Новогодний спектакль «Щелкунчик» представит московский балет классической хореографии LA CLASSIQUE.



Главная отличительная «черта» этого коллектива — уникальные костюмы и декорации, которые делаются в единственном экземпляре. Самые маленькие зрители смогут погрузиться в сказочно красивый мир спектакля «Щелкунчик». Это потрясающий праздник для всей семьи!

Когда: 12 декабря, четверг, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−2500 р.

«Звёздный» состав: Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Максим Киселёв и др.





В Городском концертном зале соберутся известные КВНщики из шоу «Однажды в России». Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Оно честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно.

Когда: 16 октября, среда, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

«Звёздный» состав: драматург Семён Серзин

Спектакль создан по по дневникам поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Сюжет отправит зрителей в путешествие по хрущевской оттепели, которое подразумевает движение, аналогичное тому, что вынесено в название «Я шагаю по Москве». Единственный актер спектакля и по совместительству режиссер Евгений Серзин в диалоге с аккордеоном Павла Чернейкина обращается к творческому материалу Шпаликова, произнося его стихи, песни, письма, сценарии и транслируя его спечатления.

Когда: 27 октября, воскресенье, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600−1000 р., дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места

«Звёздный» состав: Заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.

Волшебник Рафаэль из Московского театра чудес готовит для туляков иллюзионный шоу-спектакль «Чудесарий». Вы увидите феерию мыльных пузырей, фантастические спецэффекты, удивительные иллюзионные трюки, фокусы с животными, появления, превращения, исчезновения, левитацию людей и предметов, зажигательные песни и танцы.



До и после представления в фойе будет работать настоящая «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА», где можно узнать секреты фокусов и самим научится их показывать. Это отличныйт шанс прикоснуться к миру магии и чародейства и почувствовать себя настоящими волшебниками.

Когда: 30 октября, среда, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 2100−2700 р.

«Звёздный» состав: Сергей Безруков

Сергей Безруков представит спектакль о жизни великого поэта Сергея Есенина. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция, составленная из его стихов и песен поэта. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

Когда: 5 декабря, четверг, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−1700 р.

«Звёздный» состав: Елена Сафонова/Галина Польских, Валентин Смирнитский.

Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» создан по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор. Сюжет пьесы поистине анекдотичен. В семейный дом является молодая девушка и заявляет хозяйке, что хотела бы… купить ее мужа.

Когда: 3 января 2020, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−2900 р.

«Звёздный» состав: Людмила Артемьева, Николай Добрынин

Яркий комедийный спектакль, действие которого разворачивается об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами… Всё случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш новогодний вечер ярким и запоминающимся.

Когда: 25 января 2020, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1100−2100 р.

«Звёздный» состав: Мария Порошина

Классическая легкая комедия положений. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер в Петербурге начала XX века, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар.