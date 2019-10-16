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Онкоскрининг полости рта: где в Туле можно проверить свое здоровье?

Онкоскрининг полости рта: где в Туле можно проверить свое здоровье?

Рак ротовой полости на первых порах может протекать бессимптомно, но выявить его можно, если вовремя проходить онкоскрининг у стоматолога.

 

Чтобы сохранить здоровье на долгие годы очень часто достаточно малого – регулярных визитов к врачу на профосмотр. И стоматолог – не исключение. Его необходимо посещать раз в год, даже если ничего не беспокоит. И вот почему.

По статистике треть больных раком ротовой полости умирают в течение года после перехода заболевания на 3-4 стадию. При этом до недавнего времени основная часть злокачественных образований полости рта как раз и обнаруживалась на поздней стадии, когда пациентов уже начинали беспокоить болезненные ощущения или значительные  новообразования. В 2012 году Тульская область была в аутсайдерах, тогда более 80% рака полости рта выявлялись на 3-4 стадиях, и говорить об успехе лечения здесь уже не представлялось возможным. Но за последние пять лет ситуация изменилась. Нет, больных, к сожалению, меньше не стало, если смотреть на статистику, то пациентов с онкологическими заболеваниями полости рта выявлено даже больше. Но около 40% из них  узнали о диагнозе на ранней стадии и своевременно начали лечение.

Главный стоматолог Тульской области Алексей Эрк:

Алексей Эрк

– Онкологический скрининг с использованием аппарата АФС для аутофлуоресцентной стоматоскопии мы начали делать впервые в конце 2014 года, а включили его в программу  ОМС с 2015 года. Тульская область первой в России начала делать такое массовое обследование населения. Сейчас комплекты АФС есть абсолютно в каждом кабинете стоматологических поликлиник, работающих в системе ОМС, в смотровых кабинетах городских и районных больниц, в передвижных стоматологических комплексах. Если мы открываем новый кабинет, то комплект АФС  обязательно входит в плановое его оснащение.

 

За пять лет с помощью прибора АФС было осмотрено более 500 000 человек; более, чем у 200 пациентов был выявлен и в последствие клинически подтвержден рак. Также за время скрининга было выявлено более 800 предраковых заболеваний и доброкачественных новообразований.

Несмотря на огромную важность, процедура обследования достаточно проста, занимает всего пару минут и не причиняет абсолютно никакого дискомфорта пациенту. Пациенту направляют излучение аппарата АФС в полость рта и через специальные очки проводят визуальный осмотр.

– Здоровый рот зеленого цвета, – пояснил Алексей Алоисович. – Очаги воспаления светятся красным, а если видны темные участки – это может означать, что имеются раковые или предраковые образования. Важно понимать: данным прибором не ставится диагноз рака, мы лишь с помощью него можем наблюдать аномальное свечение слизистой оболочки и можем предполагать наличие предракового образования или рак. В этом случае необходимо пройти  дополнительное обследование и  консультацию у врача-онколога для подтверждения или же исключения данного заболевания.

Для удобства жителей в распоряжении ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»  имеются два мобильных стоматологических комплекса, один из них базируется в Туле, другой в Ефремове.

Это позволяет оказывать помощь пациентам, живущим в отдаленных населенных пунктах Тульской области.

– В каждом мобильном комплексе имеются две стоматологические установки, рентгеновский аппарат, комплект АФС. Благодаря этому комплексы представляют собой  полноценные стоматологические кабинеты, в которых можно получить терапевтическую и хирургическую стоматологическую  помощь, за исключением сложных операций,  пройти обследование, предусмотренное программой ОМС,– пояснил главный стоматолог Тульской области. – Если жителям какого-то населенного пункта нужна стоматологическая помощь, а в шаговой доступности ее нет, то нам можно позвонить, и мы приедем в этот населенный пункт в обговоренную заранее дату. Также мы всегда участвует в различных профилактических акциях, в том числе в прошедшей в Центральном парке Тулы и приуроченной ко Дню пожилого человека.

Наша главная задача в рамках таких выездных приемов – обследовать условно здоровых людей, которых ничего не беспокоит. Ведь в этом случае нельзя исключать, что заболевание уже есть, но находится на самой ранней стадии, которая клинически еще не проявилась. Именно этих людей и можно вылечить на ранней стадии рака. К сожалению, очень часто обращаются за помощью тогда, когда заболевание  уже перешло в запущенную стадию. 

Все пенсионеры относятся к группе повышенного риска заболеть раком. По статистике, 60% тех, у кого диагностирован рак, – люди нетрудоспособного возраста, причем мужчин в 4-6 раз больше, чем женщин. Также к группе риска относятся все, кто курит, жует табак или злоупотребляет алкоголем.  

Татьяна Дудкина:

– Я только вот три дня как не работаю - на пенсию вышла. А так всегда у нас на работе был профилактический осмотр, вот и привыкла, что врачей прохожу регулярно. А тут узнала, что будет проводиться медосмотр в рамках акции в Центральном парке, вот и пришла. 

Мария Александровна Зезекало:

– Здоровые зубы – это наше здоровье. Именно поэтому считаю, что стоматолога нужно посещать регулярно. Жаль, что сама это поздно поняла. Я вот не ходила вовремя к врачу в свое время и потеряла их. Теперь вот приходится съемными протезами пользоваться. 

Те, у кого было проведено протезирование полными съемными протезами и своих зубов нет, заблуждаются, заявляя, что теперь им не нужно ходить к стоматологу. Рак возникает на слизистых оболочках полости рта, миндалинах, корне языка, небных дужках и даже под съемными протезами. Спровоцировать его может даже хроническая травма, например, частое прикусывание щеки. Именно поэтому к стоматологу, равно как и терапевту, надо обязательно ходить раз в год, а лучше два и проходить профилактический осмотр.

Тульская областная стоматологическая поликлиника регулярно по субботам проводит Дни открытых дверей. Это позволяет пройти стоматологическое обследование  тем людям, чей рабочий график не позволяет обратиться в поликлинику в будние дни.

– Любое заболевание лечится проще на ранних стадиях: это легче переносится, менее затратно по временным, трудовым и экономическим ресурсам, при этом обеспечивается максимальный положительный результат лечения, – добавил Алексей Эрк. –  Поэтому профилактика в медицине - это приоритетное  направление, позволяющее  сохранить здоровье. Люди должны понимать, что можно предупредить развитие болезни и избежать её осложнений, если своевременно обращаться к врачу.

Любите себя и заботьтесь о себе!

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:16 0
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