Хулиган. Исповедь

Сергей Есенин. Поэт-скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой с трагической судьбой. Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его трагического ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам, а кто же он такой — Сергей Есенин?

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи.

Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь. Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и её трагическая развязка на одном дыхании проживается актерами на сцене и зрителями в зале.

Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Александрович Есенин. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

Основу для спектакля составил одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась на творческом вечере С.Безрукова в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской.