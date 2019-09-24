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Хулиган. Исповедь

Хулиган. Исповедь

Сергей Есенин. Поэт-скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой с трагической судьбой. Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его трагического ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам, а кто же он такой — Сергей Есенин?

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи.

Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь. Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и её трагическая развязка на одном дыхании проживается актерами на сцене и зрителями в зале.

Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Александрович Есенин. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

Основу для спектакля составил одноименный музыкальный альбом, презентация которого состоялась на творческом вечере С.Безрукова в ноябре 2008 года в Петербурге в театре им. Комиссаржевской.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
30 октября 2019, среда
19:00
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 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 325 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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31 октября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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