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Близкие люди

Близкие люди

В Городском концертном зале пройдет яркий комедийный спектакль «Близкие люди». Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, комедия положений, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш новогодний вечер ярким и
запоминающимся.

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы
рассказов мы услышали?..

Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В
одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о
жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках
счастья и расставании с мечтами… Всё случается на фоне танцев, песен и
вечного голоса Фрэнка Синатры.

В ролях: Людмила Артемьева, Николай Добрынин
Режиссер: Алексей Кирющенко
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 января 2020, пятница
19:00
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Касса
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Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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