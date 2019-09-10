Близкие люди
В Городском концертном зале пройдет яркий комедийный спектакль «Близкие люди». Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, комедия положений, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш новогодний вечер ярким и
запоминающимся.
Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы
рассказов мы услышали?..
Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В
одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о
жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках
счастья и расставании с мечтами… Всё случается на фоне танцев, песен и
вечного голоса Фрэнка Синатры.
В ролях: Людмила Артемьева, Николай Добрынин
Режиссер: Алексей Кирющенко
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом