По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль отменен.

В Городском концертном зале состоится невероятно смешная и трогательная комедия «Ангелы на крыше».

Когда теряется смысл жизни, то она иногда приводит на крышу высотного дома, где и должно все закончится. Но неожиданная встреча перед прыжком вниз круто изменяет жизнь главной героини Кати.

Как оказалось, даже в этом трагическом проступке может быть скрыто много смешного и забавного. Катерине дается еще один шанс начать жизнь с начала и она хватается за это предложение судьбы.

И не зря, ведь она преподнесет еще много сюрпризов героям нашей пьесы. Объединившись вместе, они преодолевают все трудности.

Делают они это эмоционально, шумно и конечно смешно. Тем более что актеры приглашенные на эти роли и сами являются воплощением юмора.