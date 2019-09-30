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Ангелы на крыше

Ангелы на крыше

По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль отменен.

В Городском концертном зале состоится невероятно смешная и трогательная комедия «Ангелы на крыше».

Когда теряется смысл жизни, то она иногда приводит на крышу высотного дома, где и должно все закончится. Но неожиданная встреча перед прыжком вниз круто изменяет жизнь главной героини Кати.

Как оказалось, даже в этом трагическом проступке может быть скрыто много смешного и забавного. Катерине дается еще один шанс начать жизнь с начала и она хватается за это предложение судьбы.

И не зря, ведь она преподнесет еще много сюрпризов героям нашей пьесы. Объединившись вместе, они преодолевают все трудности.

Делают они это эмоционально, шумно и конечно смешно. Тем более что актеры приглашенные на эти роли и сами являются воплощением юмора.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 декабря 2019, пятница
19:00
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