Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» создан по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор.

Сюжет пьесы поистине анекдотичен. В семейный дом является молодая девушка и заявляет хозяйке, что хотела бы… купить ее мужа. Да уж, в жизни случается всякое! Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать скандал. Она найдет другой, более тонкий и эффективный выход из положения. Ведь о человеке, с которым прожито вместе двадцать лет, она знает все, что только можно знать…

Роль остроумной дамы исполняет Елена Сафонова/Галина Польских, в роли незадачливого мужа – народный артист России Валентин Смирнитский, а горе-покупательницу играет молодая актриса Мария Климова.