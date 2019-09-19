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Хочу купить вашего мужа

Хочу купить вашего мужа

Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» создан по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор.
 
Сюжет пьесы поистине анекдотичен. В семейный дом является молодая девушка и заявляет хозяйке, что хотела бы… купить ее мужа. Да уж, в жизни случается всякое! Как поступит в этой ситуации обманутая супруга? Нет, умная зрелая женщина не станет устраивать скандал. Она найдет другой, более тонкий и эффективный выход из положения. Ведь о человеке, с которым прожито вместе двадцать лет, она знает все, что только можно знать…
 
Роль остроумной дамы исполняет Елена Сафонова/Галина Польских, в роли незадачливого мужа – народный артист России Валентин Смирнитский, а горе-покупательницу играет молодая актриса Мария Климова.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
5 декабря 2019, четверг
19:00
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Касса
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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