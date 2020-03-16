В Тульском театре «Эрмитаж» состоится премьера нового спектакля «Жизнь прекрасна» по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».

Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончит жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш…

Пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссёра Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.

Также зрителей ожидает бонус — живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.

Стоимость: 300-500 р.