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Что бесит студийного звукорежиссера

Что бесит студийного звукорежиссера

Оказалось, есть 11 способов разозлить даже уравновешенного представителя этой профессии.

Сегодня на условиях анонимности поговорили со студийным звукорежиссером. Вот что его бесит.

1. Люди, которые не любят и не понимают музыку.

Конечно, как профессионал я делать этого никогда не буду, но очень хочется спросить: на кой-черт вы пришли тогда в студию и зачем вообще решили всем этим заняться?

2. Шумные и любящие поговорить клиенты.

Понятно, что для некоторых из них запись трека или любого другого материала в профессиональной студии звукозаписи — это практически праздничное событие, за которое они еще и платят деньги. Но для звукорежиссера любая запись — серьезный и кропотливый труд.

3. Чипсы, кола, шоколадки, которые клиенты едят в студии.

Мало того, некоторые панки сразу после этого пытаются ухватиться за студийную гитару, даже не вытерев руки! Хорошо, что такие клиенты обращаются в студию редко.

4. Любая посторонняя музыка на работе.

В процессе работы с треком артиста, особенно когда работаешь над аранжировкой, сбить рабочий настрой может любая мелодия. Поэтому во время работы телефон переводится в виброрежим, а присутствует в студии максимум сам артист. И всё!

5. Лишние шумы.

Почему-то клиенты очень любят почавкать, почмокать, поплямкать и черт знает еще что поделать прямо в процессе записи и прямо в высокочувствительный студийный микрофон! Апофеоз активности — поплевать в него, хотя от этого микрофон защищен специальным экраном. Но от паразитных шумов при записи защиту еще не придумали, и их приходится убирать вручную (там, где возможно). То же относится и к мобильным телефонам, звенящим цепочкам и браслетам, громко шелестящей одежде и прочему.

6. Клиент, который путает сведение с мастерингом или говорит, что это одно и то же.

Причем сам знает что есть что, просто пытается сэкономить. Таким сразу предлагаю просто запись отдельных дорожек для сведения и мастеринга в другой студии, и вопросы (как ни странно) заканчиваются.

7. Артист не знает темп и тональность трека.

Это минимум, с которым музыкант обязан приходить в студию (ну и песня с текстом, разумеется!).

8. Клиент, настаивающий на своем заблуждении.

Чаще всего это касается строения композиции, ее общей продолжительности, настройки инструментов и т. д. В итоге сделать плохо я просто не могу, и приходится тратить много времени на то, чтобы убедить артиста в его неправоте.

9. Когда «зависает» программа.

Было такое буквально несколько раз за время работы, но разозлило изрядно. При этом один раз результаты не сохранились, и пришлось повторять уже проделанную работу, а это дополнительные два-три часа времени, потеря рабочего ритма и настроя.

10. Клиент поднимает тему оплаты моей работы повторно, когда работа уже выполнена.

Понятное дело, не для того, чтобы предложить мне премию. Злит неимоверно — мы же договорились, по рукам ударили… Жаль, что таких артистов распознать можно не сразу.

11. Когда клиент притворяется, что ему не понравилась аранжировка.

При этом я понимаю, что трек удачный, в соцсетях — лайки и объективно работа выполнена на отлично.

 

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

Присылайте свои истории на наш редакционный ящик news@myslo.ru с пометкой «Что бесит».

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