Что бесит студийного звукорежиссера

Сегодня на условиях анонимности поговорили со студийным звукорежиссером. Вот что его бесит.

1. Люди, которые не любят и не понимают музыку.

Конечно, как профессионал я делать этого никогда не буду, но очень хочется спросить: на кой-черт вы пришли тогда в студию и зачем вообще решили всем этим заняться?

2. Шумные и любящие поговорить клиенты.

Понятно, что для некоторых из них запись трека или любого другого материала в профессиональной студии звукозаписи — это практически праздничное событие, за которое они еще и платят деньги. Но для звукорежиссера любая запись — серьезный и кропотливый труд.

3. Чипсы, кола, шоколадки, которые клиенты едят в студии.

Мало того, некоторые панки сразу после этого пытаются ухватиться за студийную гитару, даже не вытерев руки! Хорошо, что такие клиенты обращаются в студию редко.

4. Любая посторонняя музыка на работе.

В процессе работы с треком артиста, особенно когда работаешь над аранжировкой, сбить рабочий настрой может любая мелодия. Поэтому во время работы телефон переводится в виброрежим, а присутствует в студии максимум сам артист. И всё!

5. Лишние шумы.

Почему-то клиенты очень любят почавкать, почмокать, поплямкать и черт знает еще что поделать прямо в процессе записи и прямо в высокочувствительный студийный микрофон! Апофеоз активности — поплевать в него, хотя от этого микрофон защищен специальным экраном. Но от паразитных шумов при записи защиту еще не придумали, и их приходится убирать вручную (там, где возможно). То же относится и к мобильным телефонам, звенящим цепочкам и браслетам, громко шелестящей одежде и прочему.

6. Клиент, который путает сведение с мастерингом или говорит, что это одно и то же.

Причем сам знает что есть что, просто пытается сэкономить. Таким сразу предлагаю просто запись отдельных дорожек для сведения и мастеринга в другой студии, и вопросы (как ни странно) заканчиваются.

7. Артист не знает темп и тональность трека.

Это минимум, с которым музыкант обязан приходить в студию (ну и песня с текстом, разумеется!).

8. Клиент, настаивающий на своем заблуждении.

Чаще всего это касается строения композиции, ее общей продолжительности, настройки инструментов и т. д. В итоге сделать плохо я просто не могу, и приходится тратить много времени на то, чтобы убедить артиста в его неправоте.

9. Когда «зависает» программа.

Было такое буквально несколько раз за время работы, но разозлило изрядно. При этом один раз результаты не сохранились, и пришлось повторять уже проделанную работу, а это дополнительные два-три часа времени, потеря рабочего ритма и настроя.

10. Клиент поднимает тему оплаты моей работы повторно, когда работа уже выполнена.

Понятное дело, не для того, чтобы предложить мне премию. Злит неимоверно — мы же договорились, по рукам ударили… Жаль, что таких артистов распознать можно не сразу.

11. Когда клиент притворяется, что ему не понравилась аранжировка.

При этом я понимаю, что трек удачный, в соцсетях — лайки и объективно работа выполнена на отлично.

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

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